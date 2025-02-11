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Vinci lance une offre d'obligations convertibles jusqu'à 400 millions d'euros
information fournie par Reuters 11/02/2025 à 08:11

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI LANCE UNE OFFRE D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES SYNTHÉTIQUES À DÉNOUEMENT EN NUMÉRAIRE D'UN MONTANT MAXIMUM DE 400 MILLIONS D'EUROS

* LANCEMENT D'UNE OFFRE DE 375 MILLIONS D'EUROS (SUSCEPTIBLE D'ÊTRE PORTÉE À 400 MILLIONS D'EUROS)

* D'UNE DURÉE DE 5 ANS AVEC ÉCHÉANCE LE 18 FÉVRIER 2030

* LES OBLIGATIONS PORTERONT INTÉRÊT À UN TAUX NOMINAL ANNUEL COMPRIS ENTRE 0,45% ET 0,70%

* LE PRIX DE CONVERSION INITIAL REPRÉSENTERA UNE PRIME DE CONVERSION DE 20% PAR RAPPORT AU PRIX DE RÉFÉRENCE DE L'ACTION

Texte original nGNE74qjNW Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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