Vinci lance son programme de rachat d'actions dans la limite de 600 ME
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 18:28
Selon les termes de cette convention, valable du 6 janvier 2026 au 25 mars 2026 au plus tard, Vinci donne mandat au prestataire d'acquérir pour son compte des actions Vinci dans la limite de 600 millions d'euros.
Le prix d'achat ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de Vinci.
Valeurs associées
|121,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,12%
A lire aussi
-
La mobilisation a repris et le moteur des tracteurs tourne, mais ils ne pourront peut-être pas venir jusqu'à Paris pour porter la colère des agriculteurs, dont les syndicats ont commencé à être reçus lundi par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Selon plusieurs ... Lire la suite
-
Pagaille sur les routes et dans les transports en région parisienne: des chutes de neige ont provoqué une paralysie record avec plus de 1.000 km de bouchons cumulés lundi en Île-de-France en début de soirée, tout en perturbant fortement les trafics aérien et ferroviaire. ... Lire la suite
-
Les agents du Louvre ont reconduit lundi matin leur mobilisation entamée avant les fêtes, contraignant le musée à ouvrir partiellement ses portes, avant d'être reçus dans l'après-midi au ministère de la Culture, a-t-on appris de sources syndicales. Selon la CFDT, ... Lire la suite
-
La neige tombée en abondance lundi sur l'ouest de la France a provoqué d'importantes perturbations routières, particulièrement en Normandie, placée en vigilance orange pour neige-verglas comme la Bretagne et l'Ile-de-France. Elle a également des conséquences sur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer