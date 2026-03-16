Vinci, Kering, Elis... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - ADP
Au mois de février, ADP indique avoir enregistré une hausse de son trafic groupe de 0,6%, pour atteindre un total de 26,7 millions de passagers par rapport à la même période un an plus tôt.
Bolloré
Le groupe communiquera ses résultats annuels 2025.
Elis
Elis annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 600 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured).
Kering
Kering a annoncé l a création de Kering Jewelry, une entité dédiée à structurer et accélérer le développement de son activité joaillerie.
Vinci
Vinci Construction remporte un contrat de 200 millions de livres. D'une durée de 4,5 ans et d'un montant de 200 millions de livres (environ 230 millions d'euros, dont 50% pour Nuvia, une filiale de Vinci), ce contrat porte sur la phase 1 du projet, qui comprend la conception et la construction de l'ensemble des bâtiments, infrastructures et installations du site.
Virbac
Le spécialiste de la santé animale publiera
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