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Vinci, Kering, Elis... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 16/03/2026 à 18:21

(AOF) - ADP

Au mois de février, ADP indique avoir enregistré une hausse de son trafic groupe de 0,6%, pour atteindre un total de 26,7 millions de passagers par rapport à la même période un an plus tôt.

Bolloré

Le groupe communiquera ses résultats annuels 2025.

Elis

Elis annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 600 millions d'euros d'obligations seniors non garanties (senior unsecured).

Kering

Kering a annoncé l a création de Kering Jewelry, une entité dédiée à structurer et accélérer le développement de son activité joaillerie.

Vinci

Vinci Construction remporte un contrat de 200 millions de livres. D'une durée de 4,5 ans et d'un montant de 200 millions de livres (environ 230 millions d'euros, dont 50% pour Nuvia, une filiale de Vinci), ce contrat porte sur la phase 1 du projet, qui comprend la conception et la construction de l'ensemble des bâtiments, infrastructures et installations du site.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale publiera

Valeurs associées

ADP
103,4000 EUR Euronext Paris +0,19%
BOLLORE SE
4,3980 EUR Euronext Paris -0,45%
ELIS
25,5800 EUR Euronext Paris +0,24%
KERING
249,7000 EUR Euronext Paris +0,40%
VINCI
129,3000 EUR Euronext Paris -0,04%
VIRBAC
328,5000 EUR Euronext Paris -0,76%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/03/2026 à 18:21:00.

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