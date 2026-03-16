 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Michelin décerne 62 nouvelles étoiles et célèbre le "terroir"
information fournie par AFP 16/03/2026 à 19:53

Michael Arnoult, chef du restaurant La Morainières, après avoir reçu sa troisième étoile lors de la cérémonie de remise des prix du Guide Michelin 2026 à Monaco, le 16 mars 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Michael Arnoult, chef du restaurant La Morainières, après avoir reçu sa troisième étoile lors de la cérémonie de remise des prix du Guide Michelin 2026 à Monaco, le 16 mars 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Soixante-deux nouvelles étoiles et la célébration du "terroir": le guide Michelin a dévoilé lundi son palmarès 2026 des meilleures tables françaises, en distinguant notamment Les Morainières, en Savoie, seul restaurant à décrocher un troisième macaron cette année.

Niché dans une auberge à flanc de coteaux, cet établissement ouvert en 2005 par le chef Michaël Arnoult et sa femme Ingrid, qui officie en salle, intègre ainsi le cercle très fermé des 31 tables triplement étoilées.

En sacrant ce quadragénaire éloigné des feux médiatiques, le Michelin, qui couvre la zone "France et Monaco", assure vouloir défendre une "cuisine enracinée dans le terroir", selon son communiqué.

Cette troisième étoile va nous permettre de "continuer à aller de l'avant, se faire du bien, que nos équipes se fassent du bien, qu'on s'épanouisse, tout simplement", a réagi Michaël Arnoult sur la scène du Grimaldi Forum, face à plusieurs centaines de toques blanches.

Michael Arnoult (D), chef du restaurant La Morainières, avec sa femme Ingrid et le directeur international des Guides Michelin, Gwendal Poullennec (G), après avoir reçu sa troisième étoile lors de la cérémonie de remise des prix du Guide Michelin 2026 à Monaco, le 16 mars 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Michael Arnoult (D), chef du restaurant La Morainières, avec sa femme Ingrid et le directeur international des Guides Michelin, Gwendal Poullennec (G), après avoir reçu sa troisième étoile lors de la cérémonie de remise des prix du Guide Michelin 2026 à Monaco, le 16 mars 2026 ( AFP / Valery HACHE )

"C'est finalement une table qui exprime bien le projet du guide et sa mission: mettre en avant le talent où qu'il soit, indépendamment de toute sorte de notoriété", a commenté pour l'AFP Gwendal Poullennec, directeur international du guide Michelin.

Après une cérémonie aux accents rustiques à Metz l'an passé, le guide Michelin a radicalement changé de cap en délocalisant son grand raout dans le faste de Monaco, qui affiche une incomparable densité de tables étoilées (huit sur 2 km2) et a vu affluer depuis dimanche les grands chefs.

Au total, cette nouvelle sélection France et Monaco recommande désormais un nombre record de 668 tables étoilées, soit 14 de plus que l'an dernier.

Le millésime 2026 a aussi mis à l'honneur sept nouveaux restaurants doublement étoilés, qui se distinguent eux aussi, selon le communiqué du Michelin, "par un ancrage territorial fort, avec des produits locaux au coeur de leurs assiettes".

Un deuxième macaron a notamment été attribué au restaurant Arbane à Reims, ouvert il y a seulement deux ans sous la direction du chef Philippe Mille.

Même ascension fulgurante pour le restaurant parisien Hakuba, ouvert en mars 2024 au sein de l'hôtel Cheval Blanc, à la Samaritaine.

- "Audace" -

"Nos inspectrices et inspecteurs ont été particulièrement marqués par l’audace d’une nouvelle génération de cheffes et de chefs", s'est réjoui Gwendal Poullennec.

Au total, le Michelin compte désormais 84 restaurants doublement étoilés.

Le palmarès 2026 a également attribué une première étoile à 54 établissements, dont 30 qui n'étaient auparavant pas recommandés par le Michelin, signe, selon le guide, d'une "belle dynamique sur la scène culinaire".

"Partout, ces adresses défendent une cuisine respectueuse des saisons, où le produit s’exprime pleinement et où l'ancrage local donne le ton", estime le guide.

La cheffe française Coline Faulquier (2e à droite) prend la parole après avoir reçu une étoile lors de la cérémonie de remise des prix du Guide Michelin à Monaco, le 16 mars 2026 ( AFP / Valery HACHE )

La cheffe française Coline Faulquier (2e à droite) prend la parole après avoir reçu une étoile lors de la cérémonie de remise des prix du Guide Michelin à Monaco, le 16 mars 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Parmi les tables auréolées d'un premier macaron figure Auffo, niché au coeur de Marseille et tenu par Coline Faulquier, ancienne finaliste de Top Chef et rare cheffe distinguée par le Michelin.

Une seule femme, Anne-Sophie Pic, figure ainsi parmi les 31 triples étoilés.

En amont de ce cru 2026, le guide avait annoncé la semaine dernière plusieurs rétrogradations, dont la perte d'une troisième étoile pour l'Ambroisie à Paris. En parallèle, 17 restaurants avaient été privés de leur unique étoile.

La cérémonie 2026 a également rendu hommage à un des monstres sacrés de la cuisine française, Pierre Gagnaire, à qui a été décerné le prix Michelin du chef mentor, pour sa carrière "marquée par l’audace, l'exigence et une vision résolument personnelle de la gastronomie".

Auréolé de 3 étoiles pour la première fois en 1993, Pierre Gagnaire, chef iconoclaste de 75 ans, a lancé des restaurants renommés à Paris, Shanghai, Londres ou Dubaï et continue de former une génération de cuisiniers.

En recevant cette récompense, Pierre Gagnaire s'est dit ému et a rendu hommage au Michelin. "Comme toute histoire humaine, il y a parfois des choses, justes, injustes, mais ce guide (...) nous donne quand même cette énergie, cette envie de se surpasser", a-t-il déclaré sur scène.

Le guide Michelin, créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin, couvre aujourd'hui plus de 50 destinations.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dépouillement des bulletins de vote du 1er tour des municipales à Quimper, le 15 mars 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )
    Municipales: alliances en série à gauche avec LFI, sauf à Paris et Marseille
    information fournie par AFP 16.03.2026 19:48 

    La gauche a décidé lundi de faire front commun aux élections municipales dans plusieurs grandes villes, concluant des accords avec La France insoumise à Toulouse, Nantes ou Avignon en vue du second tour dimanche. A l'exception toutefois de Paris et Marseille, où ... Lire la suite

  • Photo prise le 23 mai 2019 d'un Dugong au large de la Thaïlande ( AFP / Sirachai ARUNRUGSTICHAI )
    Les dugongs, tortues et poissons du Golfe menacés par la guerre
    information fournie par AFP 16.03.2026 19:46 

    Dugongs, tortues marines, coraux et mangroves: le Golfe persique abrite une faune et une flore marines d'une grande richesse biologique, dont certaines espèces déjà fragiles peuvent être menacées par les bombes et le pétrole du conflit actuel. Environ 300 incidents ... Lire la suite

  • La maire sortante de Strasbourg et candidate à sa réélection pour le parti Les Écologistes, Jeanne Barseghian (C), la candidate du PS Catherine Trautmann (G), et le candidat d'Horizon Pierre Jakubowicz (D), après un débat à Strasbourg, le 11 mars 2026 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Strasbourg: fusion écologistes/insoumis pour contrer Trautmann
    information fournie par AFP 16.03.2026 19:40 

    Arrivée troisième au premier tour des élections municipales à Strasbourg, la maire écologiste Jeanne Barseghian a annoncé lundi qu'elle s'alliait à LFI dans l'espoir de battre la socialiste Catherine Trautmann, mais au prix du départ de ses colistiers de Place ... Lire la suite

  • Aux portes du pouvoir à Roubaix, David Guiraud (LFI) repart en campagne
    Aux portes du pouvoir à Roubaix, David Guiraud (LFI) repart en campagne
    information fournie par AFP Video 16.03.2026 19:37 

    Bien parti pour réussir son pari de décrocher la mairie de Roubaix (Nord), David Guiraud (LFI) a obtenu 46,64% des voix au premier tour, loin devant ses deux principaux rivaux, le maire sortant divers droite Alexandre Garcin (20,09%) et le candidat divers gauche ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank