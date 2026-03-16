Le Michelin décerne 62 nouvelles étoiles et célèbre le "terroir"

Michael Arnoult, chef du restaurant La Morainières, après avoir reçu sa troisième étoile lors de la cérémonie de remise des prix du Guide Michelin 2026 à Monaco, le 16 mars 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Soixante-deux nouvelles étoiles et la célébration du "terroir": le guide Michelin a dévoilé lundi son palmarès 2026 des meilleures tables françaises, en distinguant notamment Les Morainières, en Savoie, seul restaurant à décrocher un troisième macaron cette année.

Niché dans une auberge à flanc de coteaux, cet établissement ouvert en 2005 par le chef Michaël Arnoult et sa femme Ingrid, qui officie en salle, intègre ainsi le cercle très fermé des 31 tables triplement étoilées.

En sacrant ce quadragénaire éloigné des feux médiatiques, le Michelin, qui couvre la zone "France et Monaco", assure vouloir défendre une "cuisine enracinée dans le terroir", selon son communiqué.

Cette troisième étoile va nous permettre de "continuer à aller de l'avant, se faire du bien, que nos équipes se fassent du bien, qu'on s'épanouisse, tout simplement", a réagi Michaël Arnoult sur la scène du Grimaldi Forum, face à plusieurs centaines de toques blanches.

Michael Arnoult (D), chef du restaurant La Morainières, avec sa femme Ingrid et le directeur international des Guides Michelin, Gwendal Poullennec (G), après avoir reçu sa troisième étoile lors de la cérémonie de remise des prix du Guide Michelin 2026 à Monaco, le 16 mars 2026 ( AFP / Valery HACHE )

"C'est finalement une table qui exprime bien le projet du guide et sa mission: mettre en avant le talent où qu'il soit, indépendamment de toute sorte de notoriété", a commenté pour l'AFP Gwendal Poullennec, directeur international du guide Michelin.

Après une cérémonie aux accents rustiques à Metz l'an passé, le guide Michelin a radicalement changé de cap en délocalisant son grand raout dans le faste de Monaco, qui affiche une incomparable densité de tables étoilées (huit sur 2 km2) et a vu affluer depuis dimanche les grands chefs.

Au total, cette nouvelle sélection France et Monaco recommande désormais un nombre record de 668 tables étoilées, soit 14 de plus que l'an dernier.

Le millésime 2026 a aussi mis à l'honneur sept nouveaux restaurants doublement étoilés, qui se distinguent eux aussi, selon le communiqué du Michelin, "par un ancrage territorial fort, avec des produits locaux au coeur de leurs assiettes".

Un deuxième macaron a notamment été attribué au restaurant Arbane à Reims, ouvert il y a seulement deux ans sous la direction du chef Philippe Mille.

Même ascension fulgurante pour le restaurant parisien Hakuba, ouvert en mars 2024 au sein de l'hôtel Cheval Blanc, à la Samaritaine.

- "Audace" -

"Nos inspectrices et inspecteurs ont été particulièrement marqués par l’audace d’une nouvelle génération de cheffes et de chefs", s'est réjoui Gwendal Poullennec.

Au total, le Michelin compte désormais 84 restaurants doublement étoilés.

Le palmarès 2026 a également attribué une première étoile à 54 établissements, dont 30 qui n'étaient auparavant pas recommandés par le Michelin, signe, selon le guide, d'une "belle dynamique sur la scène culinaire".

"Partout, ces adresses défendent une cuisine respectueuse des saisons, où le produit s’exprime pleinement et où l'ancrage local donne le ton", estime le guide.

La cheffe française Coline Faulquier (2e à droite) prend la parole après avoir reçu une étoile lors de la cérémonie de remise des prix du Guide Michelin à Monaco, le 16 mars 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Parmi les tables auréolées d'un premier macaron figure Auffo, niché au coeur de Marseille et tenu par Coline Faulquier, ancienne finaliste de Top Chef et rare cheffe distinguée par le Michelin.

Une seule femme, Anne-Sophie Pic, figure ainsi parmi les 31 triples étoilés.

En amont de ce cru 2026, le guide avait annoncé la semaine dernière plusieurs rétrogradations, dont la perte d'une troisième étoile pour l'Ambroisie à Paris. En parallèle, 17 restaurants avaient été privés de leur unique étoile.

La cérémonie 2026 a également rendu hommage à un des monstres sacrés de la cuisine française, Pierre Gagnaire, à qui a été décerné le prix Michelin du chef mentor, pour sa carrière "marquée par l’audace, l'exigence et une vision résolument personnelle de la gastronomie".

Auréolé de 3 étoiles pour la première fois en 1993, Pierre Gagnaire, chef iconoclaste de 75 ans, a lancé des restaurants renommés à Paris, Shanghai, Londres ou Dubaï et continue de former une génération de cuisiniers.

En recevant cette récompense, Pierre Gagnaire s'est dit ému et a rendu hommage au Michelin. "Comme toute histoire humaine, il y a parfois des choses, justes, injustes, mais ce guide (...) nous donne quand même cette énergie, cette envie de se surpasser", a-t-il déclaré sur scène.

Le guide Michelin, créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin, couvre aujourd'hui plus de 50 destinations.