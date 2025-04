Vinci: hausse de 6% du trafic aéroport au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce soir que près de 73 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau Vinci Airports au premier trimestre 2025.



Cela représente une augmentation de 4 millions de passagers de plus qu'en 2024 (+6 %). Le mois de janvier a enregistré une hausse de plus de 9 % au-dessus des niveaux 2024, porté en particulier par l'Asie et le retour du trafic avec la Chine à des niveaux supérieurs aux niveaux pré-Covid (+25 % par rapport à janvier 2019).



La performance de janvier s'explique également par une progression significative du trafic en Europe, principalement sur les aéroports bénéficiant du dynamisme des compagnies à bas coûts, ainsi qu'au Mexique et au Chili, explique le groupe.



La croissance s'est ensuite stabilisée à un bon niveau en février et mars, malgré la comparaison défavorable avec février 2024 liée à une année bissextile, rajoute Vinci dans son communiqué.





