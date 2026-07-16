Vinci Energies lance une OPA sur All for One en Allemagne

Vinci Energies annonce le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) sur All for One, un spécialiste allemand de l'intégration et de la maintenance de business applications, basé à Filderstadt, près de Stuttgart, et coté à la Bourse de Francfort.

Bénéficiant d'une forte implantation locale et d'un portefeuille diversifié de plus de 4 500 clients du Mittelstand, All for One a réalisé un chiffre d'affaires de 500 MEUR au titre de l'exercice 2025, avec 3 000 collaborateurs qualifiés en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne.

L'intégration d'All for One soutiendrait les ambitions de Vinci Energies sur le marché en forte croissance des services aux infrastructures digitales, notamment dans les solutions ERP de nouvelle génération et d'intelligence artificielle, les business applications, le cloud et la data analytics.

L'offre porte sur l'intégralité des actions d'All for One au prix de 67,50 EUR par action en numéraire, soit une prime de 104,9% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois derniers mois.

Elle sera soumise à un seuil minimum d'acceptation de 75% du capital plus une action, ainsi qu'aux conditions de réalisation habituelles, notamment l'obtention des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations.

Les principaux actionnaires d'All for One se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre, représentant au total 54,7% du capital, dans les conditions prévues par les accords conclus à cet effet.

Le conseil de surveillance et le directoire d'All for One soutiennent l'offre et ont l'intention, sous réserve de l'examen du document d'offre qui sera publié ultérieurement, de recommander à leurs actionnaires d'y apporter leurs actions.