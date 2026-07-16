 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vinci Energies lance une OPA sur All for One en Allemagne
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 08:55

Vinci Energies annonce le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) sur All for One, un spécialiste allemand de l'intégration et de la maintenance de business applications, basé à Filderstadt, près de Stuttgart, et coté à la Bourse de Francfort.

Bénéficiant d'une forte implantation locale et d'un portefeuille diversifié de plus de 4 500 clients du Mittelstand, All for One a réalisé un chiffre d'affaires de 500 MEUR au titre de l'exercice 2025, avec 3 000 collaborateurs qualifiés en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Pologne.

L'intégration d'All for One soutiendrait les ambitions de Vinci Energies sur le marché en forte croissance des services aux infrastructures digitales, notamment dans les solutions ERP de nouvelle génération et d'intelligence artificielle, les business applications, le cloud et la data analytics.

L'offre porte sur l'intégralité des actions d'All for One au prix de 67,50 EUR par action en numéraire, soit une prime de 104,9% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois derniers mois.

Elle sera soumise à un seuil minimum d'acceptation de 75% du capital plus une action, ainsi qu'aux conditions de réalisation habituelles, notamment l'obtention des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations.

Les principaux actionnaires d'All for One se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre, représentant au total 54,7% du capital, dans les conditions prévues par les accords conclus à cet effet.

Le conseil de surveillance et le directoire d'All for One soutiennent l'offre et ont l'intention, sous réserve de l'examen du document d'offre qui sera publié ultérieurement, de recommander à leurs actionnaires d'y apporter leurs actions.

OPA

Valeurs associées

VINCI
120,2500 EUR Euronext Paris +0,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'ABB Energy Industries
    ABB rachète Rotork pour 5,5 milliards de dollars sa plus grande acquisition
    information fournie par Reuters 16.07.2026 09:12 

    par John Revill ABB a ‌annoncé jeudi un accord de 5,5 milliards de dollars (4,80 milliards d'euros) ​portant sur le rachat de la société britannique d'automatisation Rotork, une opération représentant la plus importante acquisition jamais réalisée par le groupe ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext, opérateur boursier, au quartier financier de La Défense, à Courbevoie
    L'Europe vue dans le désordre, Ormuz et les résultats dans le viseur
    information fournie par Reuters 16.07.2026 09:06 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues sans direction jeudi à l'ouverture, les investisseurs restant prudents face à l'intensification des tensions ‌au Moyen-Orient et analysant une nouvelle vague de résultats d'entreprises. La chute ... Lire la suite

  • Le logo de Vinci figure sur une agence immobilière à Paris
    Vinci Energies lance une offre publique d'achat sur All for One
    information fournie par Reuters 16.07.2026 09:04 

    Vinci ‌Energies annoncé jeudi lancer ​une offre publique d'achat sur l’intégralité des actions du prestataire allemand ​de services de conseil, informatiques All ​for One au ⁠prix de 67,50 euros ‌par action en numéraire. L’offre représente une prime de 104,9% ​par ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.07.2026 08:58 

    * SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a fait état jeudi d'une hausse de 77% de son bénéfice net au deuxième trimestre, le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance dépassant largement les attentes du marché ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,8 -3,30%
Pétrole Brent
84,41 -0,76%
CAC 40
8 361,05 -0,26%
TOTALENERGIES
69,61 -1,46%
STELLANTIS
5,209 +0,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank