 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
SEP 24 CAC 40 Index (10x)
7 547,50
+0,47%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
SEP 24 CAC 40 Index (10x)
7 547,50
+0,47%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Vinci Energies acquiert le groupe allemand Fernao
information fournie par Reuters 21/08/2024 à 17:49

Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI ENERGIES ACQUIERT LE GROUPE ALLEMAND FERNAO

* VINCI ENERGIES A SIGNÉ UN ACCORD VISANT À ACQUÉRIR LE GROUPE FERNAO, L'UN DES LEADERS DES SERVICES DE CYBERSÉCURITÉ EN ALLEMAGNE ET EN SUISSE

* LE GROUPE, DONT LE SIÈGE SOCIAL EST À COLOGNE, BÉNÉFICIE D'UN MAILLAGE TERRITORIAL EFFICACE À TRAVERS 26 SITES EN ALLEMAGNE ET EN SUISSE

* CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 260 MILLIONS D'EUROS EN 2024 (PROFORMA) ET 770 COLLABORATEURS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

VINCI
105,60 EUR Euronext Paris +0,24%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank