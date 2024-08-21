Vinci SA SGEF.PA :
* VINCI ENERGIES ACQUIERT LE GROUPE ALLEMAND FERNAO
* VINCI ENERGIES A SIGNÉ UN ACCORD VISANT À ACQUÉRIR LE GROUPE FERNAO, L'UN DES LEADERS DES SERVICES DE CYBERSÉCURITÉ EN ALLEMAGNE ET EN SUISSE
* LE GROUPE, DONT LE SIÈGE SOCIAL EST À COLOGNE, BÉNÉFICIE D'UN MAILLAGE TERRITORIAL EFFICACE À TRAVERS 26 SITES EN ALLEMAGNE ET EN SUISSE
* CHIFFRE D'AFFAIRES D'ENVIRON 260 MILLIONS D'EUROS EN 2024 (PROFORMA) ET 770 COLLABORATEURS
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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