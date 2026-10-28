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Vinci-Contrat pour la construction d'une salle symphonique en Pologne
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 17:51

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Vinci SA SGEF.PA :

* REMPORTE LA CONSTRUCTION DE LA PLUS GRANDE SALLE SYMPHONIQUE DE POLOGNE

* MONTANT DU CONTRAT : 149 MILLIONS D'EUROS

* LES TRAVAUX DEVRAIENT S'ACHEVER EN 2030

Texte original nGNE6R2n1h

Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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