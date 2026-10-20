Vinci-Contrat de €165 mlns pour un centre de données dans la péninsule Ibérique

Vinci SGEF.PA :
* REMPORTE UN CONTRAT POUR UN DATA CENTER DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE
* CONTRAT D'UNE VALEUR DE €165 MLNS
* CE CONTRAT RECOUVRE LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES ET DE PLOMBERIE POUR 126 SYSTÈMES AÉRORÉFRIGÉRANTS
* CONTRAT REMPORTÉ PAR LA FILIALE COBRA IS
Texte original nGNE5jjXvh
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(Rédaction de Gdansk)
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