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Vinci Concessions va déployer des stations pour poids lourds électriques
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 09:00
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Vinci Concessions annonce un partenariat avec Epopée Gestion et ADEME Investissement, destiné à déployer un réseau de stations de recharge haute puissance pour poids lourds électriques le long des grands corridors routiers français et européens, afin d'accélérer la décarbonation du transport de marchandises.

Les trois partenaires mobilisent près de 90 MEUR, une enveloppe complétée par des fonds européens issus des programmes de subventions CEF-AFIF, pour financer une première vague de 20 stations. Ce réseau sera développé et exploité par Voltix, marque et filiale de Vinci Concessions.

Ces stations seront très majoritairement situées en France, sur les principaux noeuds routiers, avec une expansion prévue en Espagne et en Allemagne pour amorcer la constitution d'un corridor de recharge continental. La première sera inaugurée à Vierzon (Cher) à l'automne 2026.

Ces stations seront équipées de bornes de très haute puissance MCS (Megawatt Charging System), une technologie qui permet à un poids lourd électrique de récupérer l'équivalent de 4 h 30 d'autonomie en moins de 45 minutes, soit la durée d'une pause réglementaire pour un conducteur.

"Cet investissement conjoint s'appuie sur la force de Vinci Concessions, qui vient d'ailleurs de remporter un nouveau contrat majeur pour déployer 25 stations de recharge pour poids lourds électriques le long des autoroutes en Allemagne", commente son directeur général, Nicolas Notebaert.

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