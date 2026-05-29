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Vinci boucle le rachat de Fletcher Construction en Nouvelle-Zélande
information fournie par Zonebourse 29/05/2026 à 09:27

Vinci Construction indique avoir finalisé l'acquisition, annoncée le 20 janvier 2026, de Fletcher Construction, une transaction venant renforcer le groupe français de BTP et de concessions sur un "marché néo-zélandais des infrastructures très dynamique".

Précédemment filiale du groupe néo-zélandais Fletcher Building, Fletcher Construction emploie plus de 2 300 personnes en Nouvelle-Zélande, où elle réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 630 MEUR (1,3 MdNZD).

Ses principales expertises recouvrent les travaux hydrauliques, maritimes, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et routiers. S'y ajoute un volume d'activité croissant dans le domaine des énergies renouvelables.

Après d'autres acquisitions réalisées en 2025, cette acquisition renforce le réseau des entreprises de proximité de Vinci Construction en Nouvelle-Zélande et "lui permet également de devenir un acteur majeur sur le marché très dynamique des infrastructures dans ce pays".

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