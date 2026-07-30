Vinci augmente de plus de 10% son BPA au 1er semestre

Vinci publie un résultat net part du groupe en hausse de 9,6% à 2,1 MdsEUR au titre du 1er semestre 2026, avec un bénéfice par action (BPA) en augmentation encore plus marquée ( 10,8% à 3,70 EUR), conséquence de la politique volontariste de rachat d'actions mise en oeuvre.

Le résultat opérationnel sur activité (ROPA) progresse de 5,4% à 4,4 MdsEUR, soit une marge améliorée de 0,4 point à 12,3% pour un chiffre d'affaires en hausse de 2,1% à 35,6 MdsEUR (dont une croissance organique de 1,3%).

Cette hausse est tirée par le dynamisme des services à l'énergie ( 6,8%) ; à l'international, l'activité progresse de 4,7% (dont 3,3% à structure comparable) et représente 59% du total (57% au 1er semestre 2025). Vinci souligne aussi une solide croissance au 2e trimestre ( 4,2% après -0,3% au 1er trimestre).

Le cash-flow libre ressort positif à 264 MEUR (46 MEUR au 1er semestre 2025), traduisant essentiellement la hausse de l'EBITDA de 4,5% à 6,4 MdsEUR grâce à la bonne performance des concessions et des services à l'énergie.

Après la performance économique réalisée au 1er semestre, Vinci confirme ses perspectives pour 2026, à savoir une nouvelle progression de son chiffre d'affaires, de ses résultats opérationnels et de son résultat net part du groupe, ainsi qu'un cash-flow libre qui pourrait atteindre 6 MdsEUR.

Compte tenu des performances réalisées au 1er semestre et confiant dans les perspectives du groupe, le conseil d'administration a approuvé le paiement d'un acompte sur dividende au titre de 2026 de 1,10 EUR par action (contre un acompte de 1,05 EUR au titre de 2025), lequel sera versé le 15 octobre.