Vinci annonce un programme de rachat d'actions propres pour 2025-2026

Vinci SA SGEF.PA :
* DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES 2025-2026
* LES TITRES CONCERNÉS SONT LES ACTIONS ADMISES AUX NÉGOCIATIONS DANS LE COMPARTIMENT A DU MARCHÉ RÉGLEMENTÉ DE NYSE EURONEXT PARIS SOUS LE CODE ISIN N° FR0000125486
* LE PROGRAMME PORTE SUR UNE POSSIBILITÉ DE RACHAT DE 10% AU MAXIMUM DU NOMBRE DES ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
* PRIX D'ACHAT MAXIMUM : 150 EUROS
* MONTANT MAXIMAL DES ACHATS AUTORISÉS : 5 MILLIARDS D'EUROS
* DURÉE DU PROGRAMME : 18 MOIS À COMPTER DE L'AUTORISATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 AVRIL 2025, SOIT JUSQU'AU 16 OCTOBRE 2026
Texte original nGNE8DL5b4 Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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