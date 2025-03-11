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Vinci annonce un programme de rachat d'actions propres pour 2025-2026
information fournie par Reuters 11/03/2025 à 18:15

Vinci SA SGEF.PA :

* DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PROPRES 2025-2026

* LES TITRES CONCERNÉS SONT LES ACTIONS ADMISES AUX NÉGOCIATIONS DANS LE COMPARTIMENT A DU MARCHÉ RÉGLEMENTÉ DE NYSE EURONEXT PARIS SOUS LE CODE ISIN N° FR0000125486

* LE PROGRAMME PORTE SUR UNE POSSIBILITÉ DE RACHAT DE 10% AU MAXIMUM DU NOMBRE DES ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

* PRIX D'ACHAT MAXIMUM : 150 EUROS

* MONTANT MAXIMAL DES ACHATS AUTORISÉS : 5 MILLIARDS D'EUROS

* DURÉE DU PROGRAMME : 18 MOIS À COMPTER DE L'AUTORISATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 17 AVRIL 2025, SOIT JUSQU'AU 16 OCTOBRE 2026

Texte original nGNE8DL5b4 Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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