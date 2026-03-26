Vinci annonce l'acquisition d'autoroutes en concession en Inde pour 1,6 milliard de dollars

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le groupe français Vinci a annoncé jeudi l'acquisition auprès du fonds Macquarie Asset Management d'un réseau de neuf autoroutes en concession en Inde pour une valeur d'entreprise d'environ 150 milliards de roupies indiennes, soit 1,6 milliard de dollars.

L'accord signé par sa filiale Vinci Highways porte sur l'acquisition du portefeuille Safeway Concessions, comprenant neuf concessions autoroutières à péage dans les Etats de l'Andhra Pradesh, dans le sud-est de l'Inde, et du Gujarat, à l'ouest du pays, "représentant près de 700 km sur des axes structurants du réseau indien", a-t-il annoncé dans un communiqué.

"La transaction valorise Safeway Concessions sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 150 milliards de roupies indiennes, soit un multiple de l'ordre de 15 fois l'ebitda (indicateur de rentabiité, ndlr)", a-t-il indiqué.

"L'acquisition d'un portefeuille autoroutier de cette taille et de cette qualité constitue une opportunité rare sur un marché en forte croissance", s'est félicité le géant français. "Elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement de long terme de Vinci dans les infrastructures de mobilité".

Ces autoroutes sont exploitées dans le cadre de contrats avec l'Autorité nationale des autoroutes de l'Inde (NHAI), a indiqué Vinci. Le concessionnaire est rémunéré en fonction du trafic à travers la perception de péages.

La transaction est soumise à l'approbation des autorités indiennes et son bouclage financier est attendu d'ici fin 2026.