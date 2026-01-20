information fournie par Reuters • 20/01/2026 à 18:36

VINCI Airports a accueilli 5% de plus de passagers en 2025

Vinci SA SGEF.PA :

* EN 2025, VINCI AIRPORTS A ACCUEILLI PLUS DE 334 MILLIONS DE PASSAGERS

* HAUSSE DE 3,2% DU TRAFIC AU T4 2025 PAR RAPPORT À 2024

* 16 MLNS DE VOYAGEURS SUPPLÉMENTAIRES EN UN AN, HAUSSE DE 5% PAR RAPPORT À 2024

(Rédaction de Gdansk)