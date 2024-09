Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: acquisition de la société HKR Roadways en Inde information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 09:00









(CercleFinance.com) - Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, a signé un accord pour l'acquisition de la société ' HKR Roadways' en Inde. Cette société est titulaire d'un contrat prenant fin en 2041 avec le gouvernement de l'État du Telangana pour la concession de l'autoroute SH1.



L'investissement de Vinci Highways dans cette transaction sera de l'ordre de 40 millions d'euros.



En service depuis 2014, cette autoroute est un axe structurant de 206 km du Telangana, reliant sa capitale Hyderabad (11 millions d'habitants) au nord-est de cet État.



Cette acquisition est réalisée en partenariat avec le fonds d'infrastructures Global Infrastructure Partners (GIP) - Emerging Markets, Vinci Highways et GIP devant détenir respectivement 51 % et 49 % de la société concessionnaire.



La finalisation de la transaction est attendue d'ici la fin de l'année 2024.





Valeurs associées VINCI 109,05 EUR Euronext Paris -0,05%