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Vinci acquiert des concessions autoroutières en Inde
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 09:00

Vinci Highways indique avoir signé avec Macquarie Asia Infrastructure Fund 2 un accord en vue de l'acquisition du portefeuille Safeway Concessions, comprenant neuf concessions autoroutières à péage dans les États indiens de l'Andhra Pradesh et du Gujarat.

Ces neuf concessions totalisent près de 700 kilomètres de sections autoroutières situées sur des axes structurants du réseau national, reliant d'importantes zones industrielles, agricoles et logistiques.

Les sections de l'État de l'Andhra Pradesh, composantes du Golden Quadrilateral reliant Kolkata à Chennai, s'inscrivent sur le corridor NH-16, l'un des principaux axes de transport du pays. Les actifs du Gujarat desservent l'un des États les plus industrialisés d'Inde.

Ces autoroutes sont exploitées dans le cadre de contrats TOT (Toll Operate Transfer), avec des échéances contractuelles s'échelonnant entre 2048 et 2058. Le concessionnaire est rémunéré en fonction du trafic à travers la perception de péages.

À ce stade, Vinci Highways a identifié, au sein du portefeuille, des pistes d'optimisation tant dans le domaine financier qu'en matière opérationnelle, ainsi que des opportunités de digitalisation du péage dans la perspective de la transition vers un système en flux libre.

Le groupe de BTP et de concessions précise que la transaction valorise Safeway Concessions sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 150 milliards de roupies indiennes (1,38 MdEUR), soit un multiple de l'ordre de 15 fois l'EBITDA.

Le montant définitif de l'opération reste à déterminer après la finalisation de la structuration financière. Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités indiennes compétentes pour un closing financier attendu d'ici fin 2026.

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