Vinci a signé un contrat pour l'autoroute D11 en République tchèque
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 17:54
L'autoroute D11 fait partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Une fois achevée, elle s'étendra sur 155 km et reliera Prague à la frontière polonaise.
Les travaux de ce dernier tronçon - qui démarrent en avril 2026 pour une livraison fin 2029 - comprennent notamment la construction de 20 km de chaussée, de 31 ponts (d'une longueur totale de 2,5 km) et d'un tunnel de 767 m.
Vinci Construction est implanté de longue date en République tchèque, où il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard d'euros en 2025.
Le groupe Vinci est également présent à travers Vinci Energies - qui réalise principalement des infrastructures électriques - et Vinci Concessions, titulaire du contrat de partenariat public-privé de l'autoroute D4 (Via Salis).
Au total, le groupe emploie dans ce pays plus de 5 400 personnes.
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