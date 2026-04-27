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Vinci a signé un contrat d'environ 200 millions d'euros en Nouvelle-Zélande
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 17:58

HEB Construction, filiale de Vinci Construction en Nouvelle-Zélande a signé un contrat avec l'agence des transports néo-zélandais (New Zealand Transport Agency Waka Kotahi (NZTA)).

Il s'agit d'un contrat de services d'entretien et d'aménagement du réseau routier national dans la région de North Canterbury, située sur l'île du sud de Nouvelle-Zélande.

D'une valeur totale d'environ 200 millions d'euros (400 millions de dollars néo-zélandais), ce contrat court sur une période de 10 ans à partir de mai 2026.

HEB Construction sera responsable de l'inspection, des travaux de maintenance et de réfection ainsi que de la gestion des situations d'urgence sur environ 880 kilomètres de routes.

Le groupe Vinci a réalisé un chiffre d'affaires en 2025 d'environ 800 millions d'euros dans ce pays, où il emploie plus de 3 000 collaborateurs.

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