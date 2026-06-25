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Vinci a été choisi par le CHU de Reims
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 18:06

Le centre hospitalier universitaire de Reims a attribué à Vinci Construction la réalisation du second bâtiment du Nouvel Hôpital de Reims. Le montant du contrat pour les travaux s'élève à 210 millions d'euros hors taxes, dont 157 millions pour le géant français de la construction et des concessions. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement dont le mandataire est Pargade Architectes.

Les travaux dureront 45 mois et seront réalisés en site contraint, avec le maintien des activités du CHU. Vinci devra construire un bâtiment de 58 000 m², qui regroupera sur sept niveaux, 498 lits et places, des plateaux d'accueil et de diagnostic, des plateaux médicotechniques et d'hospitalisation, la pharmacie à usage intérieure ainsi que des locaux techniques et logistiques.

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