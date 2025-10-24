Vincent Rouget prendra la tête d'URW début 2026
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 08:00
Cette décision reflète les perspectives du groupe foncier et la trajectoire positive engagée dans le cadre de la feuille de route pour 2025-28, établie par Jean-Marie Tritant, président du directoire depuis 2021, qui assurera la transition jusqu'à la fin de l'année.
Par ailleurs, URW annonce l'acquisition d'une participation de 25% dans St James Quarter, une destination à usage mixte à Edimbourg combinant 110 unités de vente au détail, de loisirs et de restauration sur 80 300 m², avec 152 appartements haut de gamme.
Dans le cadre de ce nouveau partenariat de coentreprise avec l'actionnaire majoritaire APG, qui conservera une participation de 75%, URW assurera la gestion de l'actif, qui sera rebaptisé destination Westfield en 2026.
Valeurs associées
|91,1600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
Le cimentier suisse Holcim a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2025 lors de la publication de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, marqué par la croissance en Amérique latine mais aussi impacté par la fermeté du franc suisse. Pour le troisième ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer