Vincent Bolloré poursuit ses achats d'actions Vivendi pour 51,5 millions d'euros

Vincent Bolloré, censeur et conseiller du président du directoire de Vivendi. (© AFP)

Le dirigeant a acquis mi-mai 1,8 million de titres sur le marché. Des analystes sont encore positifs sur la valeur.

Vincent Bolloré, Censeur et Conseiller du Président du Directoire de Vivendi, a acheté via Financière de l'Odet 1,8 million d'actions du groupe de médias entre le 12 et le 13 mai derniers à des prix allant de 28,45 à 28,61 euros l'unité, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global de 51,5 millions d'euros.

Le dirigeant avait déjà acquis 2,47 millions d'actions entre le 4 et le 15 mars 2021 pour 68,4 millions d'euros.

Au 31 décembre 2020, le Groupe Bolloré détenait en direct et via ses filiales, 27,03% du capital (27,06% au 31 décembre 2019) et 29,73% des droits de vote (29,64% un an plus tôt). Les salariés étaient comptabilisés à 2,95% des actions (autant que l'an passé) et 3,74% des DDV.

À cette date, la Société Générale possédait 5,25% des actions et 4,93% des DDV (une participation cédée le 15 mars 2021). L'État français via la Caisse des dépôts et consignations était à 2,05% du capital (4,36% le 8 mai 2020) et 2% des DDV.

Fin 2020, l'entreprise détenait 7,86% de ses propres actions (dont 6,5% pour annulation).

L'Assemblée générale des actionnaires aura lieu le 22 juin prochain. Un dividende de 0,60 euro sera détaché le lendemain.

