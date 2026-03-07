 Aller au contenu principal
Vinay Prasad, responsable des vaccins à la FDA, quittera l'autorité de régulation en avril
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 01:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le successeur doit être nommé avant le départ de M. Prasad

* Prasad a été critiqué pour la gestion des traitements des maladies rares par sa division

* Prasad retourne à l'UCSF

(Ajout de la raison du départ au paragraphe 2 et du contexte aux paragraphes 9 à 12) par Kamal Choudhury et Michael Erman

Le Dr Vinay Prasad, chef controversé de l'unité des vaccins et des produits biologiques de la Food and Drug Administration (FDA), quittera l'agence à la fin du mois d'avril.

Marty Makary, commissaire de la FDA, a annoncé son départ sur le réseau social X, précisant que Vinay Prasad retournerait à l'école de médecine de l'université de Californie à San Francisco, où il est professeur, et qu'il avait accompli beaucoup de choses pendant son année sabbatique.

La nouvelle a d'abord été rapportée par le Wall Street Journal.

Makary a déclaré qu'un successeur serait nommé avant le départ de Prasad.

Avant de rejoindre l'agence, M. Prasad, oncologue, critiquait ouvertement les politiques américaines en matière de médicaments et de vaccins, notamment en ce qui concerne le COVID-19. Au cours de son mandat, il a été confronté à une série de litiges très médiatisés concernant l'examen des vaccins, notamment le vaccinCOVID de Moderna ( MRNA.O ), les thérapies géniques et d'autres médicaments contre les maladies rares.

Il a été nommé directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA en mai de l'année dernière. Peu de temps après, il a démissionné en raison des questions soulevées par sa gestion d'un traitement contre la dystrophie musculaire, avant de reprendre ses fonctions quelques semaines plus tard.

LES ACTIONS D'UNIQURE BONDISSENT DE 57 %

Plus récemment, la division de M. Prasad à la FDA s'est engagée dans un bras de fer avec le fabricant de médicaments néerlandais UniQure en raison de désaccords sur la voie à suivre pour la thérapie génique de l'entreprise pour la maladie de Huntington.

L'autorité américaine de réglementation des médicaments a demandé une nouvelle étude pour étayer l'approbation de la thérapie génique de l'entreprise pour cette maladie cérébrale rare, mais l'entreprise et les défenseurs des patients ont fait valoir que ce que demandait la FDA était trop long et trop onéreux pour les patients.

Le ministère américain de la santé et des services sociaux, qui supervise la FDA, a accusé l'entreprise d'avoir trompé le public sur les exigences des autorités de réglementation.

Les actions d'UniQure cotées en bourse aux États-Unis ont bondi de 57 % lors d'une prolongation des échanges, à la suite de l'annonce du départ de M. Prasad.

Selon un article d'opinion paru dans le Wall Street Journal le 24 février, la FDA a torpillé plusieurs médicaments contre les maladies rares sous la direction de M. Prasad, ce qui contredit l'objectif déclaré de M. Makary de procéder à des examens souples de ces traitements et soulève des questions quant à la gestion de l'autorité de réglementation sanitaire.

L'article cite le dernier rejet du traitement de Disc Medicine IRON.O , qui avait reçu le bon de priorité nationale du commissaire, un programme lancé par Makary pour aider à accélérer les traitements révolutionnaires.

Disc a déclaré que l'agence a conclu que les essais n'ont pas montré un lien clair entre l'amélioration biologique et le bénéfice clinique.

Les actions de Disc ont augmenté d'environ 10 % dans les échanges après bourse.

Le départ de M. Prasad est le dernier remaniement en date du ministère de la santé, qui a récemment placé Jay Bhattacharya à la tête des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, à la suite du départ de Jim O'Neill.

