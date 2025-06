Vilmorin & Cie: discussions exclusives engagées avec ADQ information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 18:01









(CercleFinance.com) - Vilmorin & Cie annonce que des discussions exclusives sont engagées avec Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) en vue d'un partenariat stratégique.



ADQ pourrait acquérir une participation minoritaire de 35 % dans l'activité Semences Potagères, regroupée au sein d'une nouvelle entité juridique baptisée Limagrain Vegetable Seeds (LVS), incluant Hazera, HM.CLAUSE et Vilmorin-Mikado.



Ce projet vise à accélérer le développement de cette activité et renforcer son leadership mondial, conformément à la feuille de route stratégique ' Ambition 2030 ' de Vilmorin & Cie et de son actionnaire Limagrain.



Dans ce cadre, LVS et Silal, filiale d'ADQ, prévoient de créer une joint-venture en R&D dédiée à la génétique de légumes adaptés aux conditions désertiques. Ce partenariat ambitionne de proposer des solutions durables pour renforcer la résilience agricole dans les zones arides, notamment au sein de la région du Golfe.





