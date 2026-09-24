Viking Therapeutics recule après l'annonce d'une émission d'actions de 275 millions de dollars et d'une émission d'obligations convertibles de 225 millions de dollars

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24 septembre - ** L'action Viking Therapeutics ( VKTX.O ) reculait de 9,6 % à 37,65 dollars avant l'ouverture de la séance de jeudi, après avoir mené à bien une levée de fonds

** VKTX vend environ 7,9 millions d'actions à 35 dollars, pour un produit brut de 275 millions de dollars; le prix d'offre représente une décote de 16 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société annonce également l’émission de 225 millions de dollars d’obligations convertibles à 2 % (CBs) arrivant à échéance le 15 octobre 2032; le prix de conversion de 50,75 dollars a été fixé à 45 % au-dessus du prix d’offre de 35 dollars de l’opération sur actions

** La société basée à San Diego, en Californie, avait pour objectif mercredi soir de lever 400 millions de dollars, répartis à parts égales entre actions et obligations convertibles

** Mardi, l’action VKTX a bondi d’environ 36 % pour atteindre 40,85 dollars après que le médicament anti-obésité de la société, le VK2735, a démontré , dans le cadre d’une étude, une perte de poids durable chez les patients par rapport à ceux recevant un placebo

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de ces émissions pour le développement clinique, l’avancement et la commercialisation de son programme VK2735, ainsi que pour l’avancement de son programme VK3019, entre autres

** Morgan Stanley et JP Morgan sont, entre autres, les teneurs de livre conjoints pour les deux émissions

** Avec environ 116,65 millions d’actions en circulation, VKTX affiche une capitalisation boursière d’environ 4,9 milliards de dollars

** La recommandation moyenne des 20 analystes couvrant le titre est "acheter"; le cours cible médian est de 100 dollars, selon LSEG