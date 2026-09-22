 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Viking Therapeutics flambe après des données positives
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 16:52
Ajouter Boursorama à vos sources

L'action de la société biopharmaceutique gagne 22,63%, à 36,81 dollars, après la publication de résultats préliminaires positifs issus de son étude de maintien sur le VK2735, son double agoniste des récepteurs GLP-1 et GIP développé contre l'obésité.

L'essai clinique a démontré que les patients recevant le VK2735 par voie sous-cutanée parvenaient à maintenir une perte de poids nettement supérieure lors du passage à des schémas d'administration espacés (toutes les deux semaines ou mensuels), comparativement au groupe sous placebo.

Durant la période de maintien de 12 semaines, le VK2735 a affiché un profil de sécurité encourageant, avec des taux d'effets indésirables gastro-intestinaux comparables à ceux observés sous placebo.

"Nous pensons que cette étude démontre clairement la viabilité potentielle de nouvelles approches de dosage espacées pour la phase de maintien. Ces options flexibles offriront aux patients et aux praticiens de nouveaux moyens d'améliorer l'observance thérapeutique à long terme", selon le Dr Brian Lian, président-directeur général de Viking.

Valeurs associées

VIKING THERAPEUTICS
38,2300 USD NASDAQ +26,97%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, le 22 septembre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Face à l'ONU, Trump déroule son argumentaire nationaliste sans faire d'éclat
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:57 

    Donald Trump a développé mardi à l'ONU son argumentaire nationaliste habituel, et menacé d'anéantir" l'Iran si besoin, mais le président américain, fragilisé politiquement chez lui, n'a pas montré la même agressivité que l'an dernier. Enlisé dans son conflit avec ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent prudemment
    information fournie par AFP 22.09.2026 17:44 

    Les marchés boursiers européens ont fini prudemment mardi, dans l'attente d'avancées diplomatiques à l'ONU sur le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis. Après une journée passée dans le vert, la dynamique s'est essoufflée en fin de séance. Francfort a fini à l'équilibre ... Lire la suite

  • ( AFP / CHARLOTTE SIEMON )
    Prix des carburants : pourquoi la facture varie tant d'un pays à l'autre ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.09.2026 17:12 

    Le prix des carburants a touché des niveaux record ces derniers jours en Europe, sous l'effet de la flambée du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient et aux frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. Mais l'ampleur des hausses, comme les remèdes varient ... Lire la suite

  • Des enfants regardent un lycée professionnel où un adolescent a ouvert le feu à Turgutlu, dans l'ouest de la Turquie, le 22 septembre 2026 ( AFP / Ilker ERAY )
    Tirs devant une école en Turquie: au moins 11 blessés, un adolescent interpellé
    information fournie par AFP 22.09.2026 16:32 

    Un adolescent a ouvert le feu mardi devant un lycée professionnel de l'ouest de la Turquie, blessant au moins 11 collégiens avant d'être interpellé selon les autorités, lors du troisième drame de ce type dans le pays depuis avril. Trois jeunes se trouvaient dans ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,17 +0,15%
HAFFNER ENERGY
0,637 +20,64%
CAC 40
8 154,91 +0,20%
2CRSI
29,36 +2,80%
SOITEC
152,05 -1,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank