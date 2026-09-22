Viking Therapeutics flambe après des données positives

L'action de la société biopharmaceutique gagne 22,63%, à 36,81 dollars, après la publication de résultats préliminaires positifs issus de son étude de maintien sur le VK2735, son double agoniste des récepteurs GLP-1 et GIP développé contre l'obésité.

L'essai clinique a démontré que les patients recevant le VK2735 par voie sous-cutanée parvenaient à maintenir une perte de poids nettement supérieure lors du passage à des schémas d'administration espacés (toutes les deux semaines ou mensuels), comparativement au groupe sous placebo.

Durant la période de maintien de 12 semaines, le VK2735 a affiché un profil de sécurité encourageant, avec des taux d'effets indésirables gastro-intestinaux comparables à ceux observés sous placebo.

"Nous pensons que cette étude démontre clairement la viabilité potentielle de nouvelles approches de dosage espacées pour la phase de maintien. Ces options flexibles offriront aux patients et aux praticiens de nouveaux moyens d'améliorer l'observance thérapeutique à long terme", selon le Dr Brian Lian, président-directeur général de Viking.