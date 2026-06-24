Viking Therapeutics en hausse après le lancement d'un essai de phase 1 pour un nouveau médicament amaigrissant

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24 juin - ** L'action de la société de développement pharmaceutique Viking Therapeutics VKTX.O a progressé de 5,7% à 36,78 dollars

** VKTX lance une étude de phase 1 sur un nouveau médicament, le VK3019, destiné au traitement des troubles métaboliques et de l'obésité

** Le VK3019 cible les récepteurs de l'amyline et de la calcitonine, ce qui peut contribuer à réduire l'appétit, à contrôler la glycémie et à favoriser la perte de poids

** La société va lancer plus tard dans l'année un essai de phase 3 visant à évaluer le médicament oral VK2735 pour le traitement de l'obésité et du surpoids

** En tenant compte des variations de la séance, le titre affiche une hausse de 4,49% depuis le début de l'année