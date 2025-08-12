 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Viel & Cie: croissance de plus de 9% du CA semestriel
information fournie par Cercle Finance 12/08/2025 à 08:43

(Zonebourse.com) - Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires de ses filiales opérationnelles de 653,5 millions d'euros pour le premier semestre 2025, en croissance de 9,4% à cours de change variables et de 9,9% à cours de change constants.

Sur le seul deuxième trimestre, son chiffre d'affaires s'établit à 323,2 millions d'euros, en hausse de 8,4% à cours de change variables et de 11,3% à cours de change constants, toujours par rapport à la même période en 2024.

Pour rappel, Viel & Cie comprend trois pôles d'activité dans la finance : Compagnie Financière Tradition dans l'intermédiation professionnelle, Bourse Direct dans la bourse en ligne en France, et une part de 40% dans SwissLife Banque Privée.

