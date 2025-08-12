Viel & Cie: croissance de plus de 9% du CA semestriel
Sur le seul deuxième trimestre, son chiffre d'affaires s'établit à 323,2 millions d'euros, en hausse de 8,4% à cours de change variables et de 11,3% à cours de change constants, toujours par rapport à la même période en 2024.
Pour rappel, Viel & Cie comprend trois pôles d'activité dans la finance : Compagnie Financière Tradition dans l'intermédiation professionnelle, Bourse Direct dans la bourse en ligne en France, et une part de 40% dans SwissLife Banque Privée.
Valeurs associées
|16,2000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
