Vidéoconférence et publication des résultats financiers semestriels, mardi 9 décembre 2025
information fournie par Boursorama CP 01/12/2025 à 18:00

Medincell tiendra une vidéoconférence le mardi 9 décembre 2025 pour présenter les résultats financiers semestriels (avril 2025-septembre 2025)

> Réunion en français à 18h00 (heure de Paris) : https://www.medincell.com/fr/live-fr/
> Réunion en anglais à 19h00 (heure de Paris) : https://www.medincell.com/live-en/

Les actionnaires sont invités à envoyer leurs questions à communication@medincell.com ou via le module de messagerie pendant la vidéoconférence.

Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.

