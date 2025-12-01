Vidéoconférence et publication des résultats financiers semestriels, mardi 9 décembre 2025

Medincell tiendra une vidéoconférence le mardi 9 décembre 2025 pour présenter les résultats financiers semestriels (avril 2025-septembre 2025)
> Réunion en français à 18h00 (heure de Paris) : https://www.medincell.com/fr/live-fr/
> Réunion en anglais à 19h00 (heure de Paris) : https://www.medincell.com/live-en/
Les actionnaires sont invités à envoyer leurs questions à communication@medincell.com ou via le module de messagerie pendant la vidéoconférence.
Pour recevoir toute l'information financière de Medincell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.
