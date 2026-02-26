 Aller au contenu principal
Victory Capital présente une offre rivale de 57 dollars par action pour Janus Henderson
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Victory Capital VCTR.O a déclaré jeudi avoir offert d'acheter son homologue Janus Henderson

JHG.N pour 57,04 dollars par action, quelques mois après que le gestionnaire d'actifs ait dévoilé un accord de 7,4 milliards de dollars avec Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst.

Les actions de Janus Henderson ont augmenté de près de 6 % avant la cloche, tandis que Victory Capital VCTR.O a chuté de 6 % dans de faibles volumes.

Victory Capital a offert 0,350 de ses actions et 30 dollars en espèces pour chaque action Janus Henderson détenue.

Valeurs associées

JANUS HEND GRP
53,020 USD NYSE +5,74%
VICTORY CP HLG-A
72,3150 USD NASDAQ -6,41%
