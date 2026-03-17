Victory Capital augmente son offre en numéraire dans le cadre d'une nouvelle proposition de rachat de Janus Henderson pour un montant de 8,6 milliards de dollars

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Victory Capital VCTR.O a révisé mardi sonoffre de 8,6 milliards de dollars en espèces et en actions pour son rival Janus Henderson JHG.N , intensifiant ainsi ses efforts pour faire dérailler l'accord de privatisation du gestionnaire d'actifs avec Trian de Nelson Peltz et la société de capital-risque General Catalyst.

Cette proposition intervient quelques jours après que Janus a rejeté l'offreprécédente de Victory de 8,6 milliards de dollars avec une composante en numéraire inférieure, en déclarant que l'offre comportait un risque de clôture et n'était pas supérieure à l'accord existant de 7,4 milliards de dollars entièrement en numéraire mené par Trian.

La guerre des offres pour le gestionnaire d'actifs de 493 milliards de dollars intervient alors que le secteur se consolide, alimenté par le désir des conseils d'administration d'avoir une présence mondiale plus importante afin d'attirer les capitaux des investisseurs.

Victory propose désormais 40 dollars en numéraire et 0,25 de ses actions pour chaque action Janus. Elle avait auparavant proposé 30 dollars en espèces et 0,35 de ses actions.

"Les 10 dollars supplémentaires en numéraire par action dans la proposition améliorée offrent une plus grande certitude aux actionnaires de Janus Henderson", a déclaré Victory.

Les actions de Janus ont augmenté de 2,7 % dans les échanges avant bourse. La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

En décembre, Janus a déclaré avoir accepté un rachat par Trian et General Catalyst, après cinq ans d'efforts de la part de Nelson Peltz, qui avait commencé par une campagne d'activisme.

Dans un communiqué publié mardi, le directeur général de Victory, David Brown, a déclaré que la société n'était pas d'accord avec les risques associés à sa proposition, précédemment cités par le comité spécial de Janus.

La semaine dernière, Janus avait cité une série de facteurs, notamment les objectifs de synergie de l'offre et l'incertitude quant à l'obtention du consentement requis de 75 % des clients de Janus.

Victory a déclaré mardi qu'elle était convaincue d'atteindre le seuil de 75 %, compte tenu des résultats obtenus lors de ses récentes acquisitions.

La société a effectué plusieurs achats ces dernières années, y compris la branche de gestion d'actifs du fournisseur de services financiers USAA axé sur les anciens combattants en 2019.