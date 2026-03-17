 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sansal quitte Gallimard pour Grasset en raison d'une "divergence" pendant sa "détention en Algérie"
information fournie par AFP 17/03/2026 à 14:46

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal le 26 janvier 2026 à Strasbourg ( AFP / ROMEO BOETZLE )

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal le 26 janvier 2026 à Strasbourg ( AFP / ROMEO BOETZLE )

L'écrivain Boualem Sansal, gracié en novembre dernier par le président algérien après un an de prison, a affirmé mardi dans une tribune au Monde que son départ chez Grasset résultait d'une "divergence" avec son éditeur historique, Gallimard, durant sa "détention en Algérie".

"Antoine Gallimard a privilégié, pour me défendre, une démarche diplomatique que je comprends et respecte. Mais elle ne correspond pas à la ligne de résistance que j'ai fermement assumée face au régime violent et cruel d'Abdelmadjid Tebboune", écrit l'écrivain franco-algérien de 81 ans, qui fera paraître son prochain livre chez Grasset.

L'annonce de ce transfert dans le monde de l'édition s'était faite vendredi, à l'occasion de la célébration à Paris du 200e anniversaire d'Hachette Livre, à laquelle appartient Grasset. Numéro un français de l'édition, Hachette Livre figure dans le portefeuille des sociétés du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

"La divergence qui explique aujourd'hui mon départ est née pendant ma détention en Algérie. Entre Gallimard et moi s'est interposée cette épreuve", poursuit Boualem Sansal, défendant une "position de principe: pas de soumission, pas de négociation. Quitte à rester en prison".

"Face au régime qui m'a emprisonné, ma conviction était simple: dire les choses clairement, nommer la dictature et refuser toute logique de négociation qui aurait fait de moi une monnaie d'échange", ajoute l'octogénaire.

Selon lui, le fait d'avoir été gracié à la suite de démarches diplomatiques "est profondément insatisfaisant".

"Au lieu d'un acquittement clair qui aurait reconnu mon innocence, j'ai été gracié. Autrement dit, je suis libre de fait mais juridiquement condamné à cinq années de prison", ajoute-t-il.

"Dans le même temps, je me retrouve exilé de mon pays, privé de ma nationalité algérienne et empêché d'y retourner", estime Boualem Sansal. "Cette situation est pour moi moralement et juridiquement inacceptable. Elle entérine l'injustice dont j'ai été victime".

Pour ces raisons, l'écrivain a donc préféré quitter son éditeur historique.

"Au moment de nous séparer, Antoine Gallimard et moi nous sommes serré la main en nous disant +sans rancune+, comme deux gentlemen qui se respectent".

Valeurs associées

LAGARDERE SA
17,520 EUR Euronext Paris -0,11%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Paprec poursuit son développement en Europe en s'implantant en Italie
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 15:57 

    Paprec, leader français du recyclage des déchets, a annoncé mardi poursuivre son expansion européenne en mettant un pied en Italie, via l'acquisition d'une société familiale de gestion des déchets industriels. "C'est un marché qui est intéressant pour nous, parce ... Lire la suite

  • ( AFP / JUAN BARRETO )
    Zara annonce un partenariat de deux ans avec le styliste John Galliano
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 15:49 

    La marque espagnole de prêt-à-porter Zara a annoncé mardi la conclusion d'un "partenariat artistique" de deux ans avec le provocateur styliste britannique John Galliano. Le couturier de 65 ans, dont la carrière avait connu un brutal coup de frein en 2011 après ... Lire la suite

  • Etienne Davignon, en Belgique, le 11 mai 2018 ( BELGA / BENOIT DOPPAGNE )
    Etienne Davignon ou les tourments de l'histoire belge
    information fournie par AFP 17.03.2026 15:46 

    Ancien diplomate, ex-commissaire européen, le Belge Etienne Davignon, renvoyé mardi devant un tribunal pour son implication dans l'assassinat du dirigeant congolais Patrice Lumumba, a été pendant soixante ans un acteur de premier plan de la vie politique et du ... Lire la suite

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    BofA confirme son conseil sur Uber après le partenariat avec Nvidia
    information fournie par Zonebourse 17.03.2026 15:43 

    Bank of America (BofA) confirme son conseil à l'achat sur Uber avec un objectif inchangé de 103 $ après l'annonce du lancement de véhicules autonomes dans 28 villes d'ici 2028 avec Nvidia. Des robotaxis de niveau 4, équipés du logiciel Nvidia, seront déployés sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank