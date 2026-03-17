 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en légère hausse, la Fed se réunit avec la guerre en toile de fond
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 14:42

Une plaque de rue est visible sur Wall Street, à l'extérieur de la Bourse de New York

Une plaque de rue est visible sur Wall Street, à l'extérieur de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse prudente mardi, les investisseurs continuant de surveiller de près la situation au Moyen-Orient avant la ​décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 348,59 points, soit 0,74% à 47.295,00 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,45% à ​6.729,80 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,34%, soit 76,14 points, à 22.450,32 points.

Le conflit au Moyen-Orient maintient le détroit d'Ormuz pratiquement fermé, l'appel ​lancé par le président américain Donald Trump à ⁠ses alliés pour qu'ils contribuent à garantir la sécurité de ce passage clé pour le ‌transport du pétrole se heurtant pour l'instant à des refus.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, a toutefois déclaré mardi à CNBC que les pétroliers "commencent ​à passer au compte-gouttes" dans le ‌détroit, répétant la prédiction de l'administration Trump selon laquelle la guerre ⁠en Iran durerait des semaines, et non des mois.

Les prix du pétrole ont quelque peu réduit leurs gains après ces déclarations, tout en restant à des niveaux élevés : le Brent avance de 1,73% à 101,94 ⁠dollars le baril et ‌le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,3% à 94,72 dollars.

Les prix ⁠de l'énergie seront au coeur de la réunion de deux jours de la Fed, qui débute ‌mardi et au cours de laquelle la banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés.

"Il ⁠y a trop de variables en jeu dans une économie normale, et ⁠en plus de cela, ‌nous sommes confrontés à ce conflit aux répercussions considérables, ce qui rendra encore plus difficile pour la ​Fed de discerner des tendances à l'heure actuelle", ‌a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

Aux valeurs, Delta avance de 4,7% après avoir annoncé anticiper un bénéfice pour ​le premier trimestre dans la fourchette de ses prévisions initiales. Le groupe de transport aérien a par ailleurs relevé sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une forte demande, malgré ⁠une hausse des prix du kérosène lié au conflit au Moyen-Orient.

Uber, qui a annoncé son intention de déployer une flotte de robotaxis équipés du logiciel de conduite autonome de Nvidia sur sa plateforme, grimpe de 4%.

Qualcomm prend 3%, le fabricant de puces électroniques ayant annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 20 milliards de dollars.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ANNABELLE GORDON )
    Taux d'intérêt: réunion de la Fed, partie pour rester sur pause
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 16:00 

    La banque centrale des Etats-Unis (Fed) a débuté mardi une réunion de deux jours sur les taux d'intérêt à l'issue de laquelle un statu quo semble acquis, nombre de responsables s'inquiétant de la trajectoire de l'inflation. Les investisseurs s'attendaient à ce ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )
    Delta Air Lines relève ses prévisions du 1T malgré la hausse du kérosène en mars
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 15:51 

    La compagnie aérienne américaine Delta Airlines a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, malgré un bond du prix du kérosène lié au conflit au Moyen-Orient qui a entraîné un surcoût estimé à 400 millions de dollars en mars. ... Lire la suite

  • ( AFP / JUAN BARRETO )
    Zara annonce un partenariat de deux ans avec le styliste John Galliano
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.03.2026 15:49 

    La marque espagnole de prêt-à-porter Zara a annoncé mardi la conclusion d'un "partenariat artistique" de deux ans avec le provocateur styliste britannique John Galliano. Le couturier de 65 ans, dont la carrière avait connu un brutal coup de frein en 2011 après ... Lire la suite

  • uber, (Crédit: Dan Gold / Unsplash)
    BofA confirme son conseil sur Uber après le partenariat avec Nvidia
    information fournie par Zonebourse 17.03.2026 15:43 

    Bank of America (BofA) confirme son conseil à l'achat sur Uber avec un objectif inchangé de 103 $ après l'annonce du lancement de véhicules autonomes dans 28 villes d'ici 2028 avec Nvidia. Des robotaxis de niveau 4, équipés du logiciel Nvidia, seront déployés sur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank