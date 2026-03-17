Wall Street ouvre en légère hausse, la Fed se réunit avec la guerre en toile de fond

Une plaque de rue est visible sur Wall Street, à l'extérieur de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse prudente mardi, les investisseurs continuant de surveiller de près la situation au Moyen-Orient avant la ​décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 348,59 points, soit 0,74% à 47.295,00 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,45% à ​6.729,80 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,34%, soit 76,14 points, à 22.450,32 points.

Le conflit au Moyen-Orient maintient le détroit d'Ormuz pratiquement fermé, l'appel ​lancé par le président américain Donald Trump à ⁠ses alliés pour qu'ils contribuent à garantir la sécurité de ce passage clé pour le ‌transport du pétrole se heurtant pour l'instant à des refus.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, a toutefois déclaré mardi à CNBC que les pétroliers "commencent ​à passer au compte-gouttes" dans le ‌détroit, répétant la prédiction de l'administration Trump selon laquelle la guerre ⁠en Iran durerait des semaines, et non des mois.

Les prix du pétrole ont quelque peu réduit leurs gains après ces déclarations, tout en restant à des niveaux élevés : le Brent avance de 1,73% à 101,94 ⁠dollars le baril et ‌le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,3% à 94,72 dollars.

Les prix ⁠de l'énergie seront au coeur de la réunion de deux jours de la Fed, qui débute ‌mardi et au cours de laquelle la banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés.

"Il ⁠y a trop de variables en jeu dans une économie normale, et ⁠en plus de cela, ‌nous sommes confrontés à ce conflit aux répercussions considérables, ce qui rendra encore plus difficile pour la ​Fed de discerner des tendances à l'heure actuelle", ‌a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

Aux valeurs, Delta avance de 4,7% après avoir annoncé anticiper un bénéfice pour ​le premier trimestre dans la fourchette de ses prévisions initiales. Le groupe de transport aérien a par ailleurs relevé sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une forte demande, malgré ⁠une hausse des prix du kérosène lié au conflit au Moyen-Orient.

Uber, qui a annoncé son intention de déployer une flotte de robotaxis équipés du logiciel de conduite autonome de Nvidia sur sa plateforme, grimpe de 4%.

Qualcomm prend 3%, le fabricant de puces électroniques ayant annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 20 milliards de dollars.

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(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)