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Italie: l'inflation en février accélère à 1,5% sur un an (chiffre définitif)
information fournie par Boursorama avec AFP 17/03/2026 à 14:45

( AFP / DAMIEN MEYER )

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'inflation a accéléré en Italie au mois de février, à 1,5% sur un an contre 1% en janvier, selon un chiffre définitif publié mardi par l'Institut national des statistiques (Istat).

Selon la première estimation de l'Istat, publiée il y a deux semaines, l'inflation atteignait 1,6% en février.

Cette accélération est due notamment à une hausse des prix dans les services (de 2,5% à 3,6%), des transports aux soins à la personne, mais aussi des produits alimentaires non transformés.

La baisse continue des prix de l'énergie avant le début de la guerre en Iran (de -6,2% en janvier à -6,6% en février) n'a pas compensé la hausse des services.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix des éléments les plus volatils (énergie et alimentation), et fait référence pour les experts, a ainsi augmenté de 2,4% (+0,7 point sur un mois).

L'inflation italienne reste cependant en-dessous de la moyenne européenne, qui est remontée en février à 1,9%, juste en dessous de l'objectif de la BCE, selon une première estimation publiée par Eurostat.

Inflation

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