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Victoria's Secret en hausse après la réélection du conseil par les actionnaires, sur fond de bataille de procurations avec BBRC
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** L'action de Victoria's Secret VSXY.N a progressé d'environ 3 % à 76,25 $

** Les actionnaires de la société ont voté pour réélire les neuf candidats administrateurs, dont la présidente indépendante Donna James, au conseil d'administration de la société. ** Mme James a recueilli plus de 99 % des voix, à l'exclusion de celles exprimées par la société d'investissement privée BBRC International (BBRC)

** BBRC a mené une bataille de procurations contre la réélection de Mme James et a voté contre tous les candidats au conseil d'administration de la société, à l'exception de la directrice générale Hillary Super

** Compte tenu des mouvements de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 41 % depuis le début de l'année

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