Victoria's Secret bondit après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de Victoria's Secret VSCO.N augmentent de 11,8 % à 25,47 $ dans les échanges du matin

** La fabricante de lingerie relève ses prévisions de ventes annuelles de 6,2 à 6,3 milliards de dollars à une fourchette de 6,33 à 6,41 milliards de dollars

** L'action atteint son plus haut niveau depuis le 3 mars

** Les résultats du deuxième trimestre sont supérieurs aux prévisions, grâce à l'innovation des produits des marques PINK et Victoria's Secret

** Les ventes nettes trimestrielles se sont élevées à 1,46 milliard de dollars, contre des estimations de 1,41 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté a été de 33 cents, dépassant les estimations de 11 cents

** Jusqu'à la dernière clôture, VSCO a baissé de 45 % depuis le début de l'année

