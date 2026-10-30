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Victoire juridique pour Bayer dans le litige lié au Roundup
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 11:04

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Déjà en hausse de 4,19% hier, le titre Bayer poursuit sur sa lancée ce vendredi ( 3,97%, à 49,86 EUR), soutenu par la décision d'un jury d'un tribunal du Missouri qui a rendu un verdict unanime en faveur de Monsanto. Il s'agissait du tout premier procès relatif au Roundup à se tenir depuis l'arrêt "historique" de la Cour suprême des Etats-Unis en juin dernier.

Le jury a rejeté l'ensemble des griefs formulés par les plaignants, qui portaient sur le défaut de conception, la négligence et la fraude. Ces chefs d'accusation constituaient le coeur du dossier après que la Cour suprême a jugé que la loi fédérale prévalait sur les lois des Etats concernant le défaut d'information, dès lors que l'Agence américaine de protection de l'environnement s'est prononcée de manière définitive sur la sécurité du produit. Ce procès représentait ainsi le premier test judiciaire évaluant la solidité de requêtes uniquement fondées sur le défaut de conception et la négligence.

Pour Jefferies, Bayer a ainsi remporté une première victoire encourageante dans ce dossier. La banque d'investissement américaine insiste toutefois sur le fait qu'il ne faut pas tirer de conclusions excessives d'un seul verdict, même s'il constitue un premier signal positif. Jefferies précise que l'attention se porte désormais sur l'approbation judiciaire de l'accord transactionnel, qui reste essentielle pour lever plus largement les incertitudes pesant sur Bayer. L'avis sur le titre est à conserver, avec une cible de 46 EUR.

Chez DZ Bank, la décision favorable de la Cour suprême en juin dernier a renforcé la position juridique de Bayer de manière significative. Pour les analystes, le prochain catalyseur est la décision du tribunal concernant l'approbation de l'accord transactionnel sur le glyphosate. Cet accord doit permettre de régler les futures plaintes. La recommandation de DZ Bank sur l'action Bayer est à acheter, avec un objectif de cours de 60 EUR.

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