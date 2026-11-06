Victoire écrasante des démocrates : quelles implications pour les marchés ?

Amundi

Politique étrangère, économie américaine, investissements… que retenir des élections de mi-mandat ?

La « vague bleue », qui a vu les démocrates prendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, s'est avérée plus importante que prévu, sans pour autant constituer une véritable surprise. Les marchés ont réagi positivement, car l'issue du scrutin a éliminé une source majeure de risque et réduit l'incertitude politique.

Quelles implications en matière de politique étrangère ?

Le contrôle du Sénat par les démocrates permettra au parti d'exercer un contrôle plus strict sur le programme de politique étrangère du président Trump. Néanmoins, le président conserve un pouvoir exécutif considérable et peut continuer à mettre en œuvre ses objectifs en matière de politique étrangère et de droits de douane.

À moyen terme, les résultats des élections pourraient accroître la pression sur le président Trump pour qu'il apaise les tensions avec l'Iran, compte tenu du contrôle renforcé du Congrès sur le financement.

L'Ukraine devrait bénéficier d'une aide supplémentaire et de garanties de sécurité renforcées , tandis que ces résultats améliorent également les perspectives d'un engagement continu des États-Unis envers l'OTAN.

Il ne faut toutefois pas s'attendre à un changement significatif de la politique américaine à l'égard de la Chine.

Quelles implications pour l'économie américaine ?

Les priorités des démocrates devraient se concentrer sur la redistribution , le soutien aux soins de santé et les prestations en faveur des ménages à faibles revenus . Ces mesures pourraient soutenir la consommation de manière marginale, même si leur impact global sur l'inflation devrait rester limité.

Plus généralement, de nombreuses mesures ne peuvent être adoptées unilatéralement, d'autant plus que le président Trump a déjà indiqué qu'il exercerait son droit de veto si nécessaire.

Même si la politique budgétaire pourrait être moins favorable ou plus restrictive l'an prochain, nous ne pensons pas qu'un plan crédible à grande échelle pour stabiliser la dette soit mis en place.

Quelles implications en matière d'investissement ?

L'issue du scrutin est légèrement positive pour les obligations mondiales , car des contraintes budgétaires plus strictes pourraient contribuer à contenir les pressions inflationnistes.

Du côté des actions, ces résultats favorisent une plus grande diversification en dehors des Etats-Unis et du secteur technologique , avec davantage de secteurs qui participent à la hausse.

Les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) et les centres de données pourraient être soumis à des exigences plus strictes en matière d'autorisations, tandis que le secteur de la défense pourrait être exposé à une plus grande incertitude budgétaire . Cela dit, les tendances de fond en matière d'investissement restent d'actualité.

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