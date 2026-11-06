Saab va équiper les frégates de Naval Group destinées à la Suède

Micael Johansson,président-directeur général de Saab, lors d’une présentation du premier système de détection et de commandement aéroporté "GlobalEye", développé par le groupe suédois Saab AB, à Linköping (Suède), le 15 octobre 2026. ( TT NEWS AGENCY / JONAS EKSTROMER )

Le groupe de défense suédois Saab a reçu vendredi une commande du constructeur français Naval Group pour fournir et intégrer des systèmes de conduite de tir et des capteurs aux quatre frégates de défense et d'intervention (FDI) commandées par la Suède à la France.

La Suède, poursuivant un effort massif de réarmement depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022 et son adhésion à l'Otan en 2024, a passé commande en septembre à Naval Group, et le premier exemplaire sera livré en 2030.

Le montant de la commande à Saab s'élève à environ 2 milliards de couronnes suédoises (environ 181,4 millions d'euros), a précisé le groupe dans un communiqué. Les livraisons de ces équipements se dérouleront entre 2027 et 2034.

"La marine suédoise bénéficiera de capacités avancées et intégrées lui permettant de détecter, de dissuader et de contrer les menaces en surface comme sous la surface, tout en faisant face efficacement à l'évolution des menaces asymétriques", a déclaré Mats Wicksell, directeur de la division Naval de Saab, cité dans le communiqué.