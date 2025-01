Victoire de Trump, quel impact sur le bitcoin et sur l’or ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

Donald Trump a martelé son soutien aux cryptos, notamment lors d'un événement organisé à Nashville l'été dernier (crédit : Yasuhiro Kobayashi / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP)

Le bitcoin a beaucoup monté depuis la victoire de Trump. L'or a baissé. Le dollar s'est apprécié. Nous pensons que ces tendances correspondent à la dimension monétaire de la guerre des monnaies entre le dollar, fondement de la surpuissance de l'Occident, et les tentatives de la Chine de refonder l'ordre monétaire mondial.

Une monnaie est définie par 3 fonctions :

1. Instrument de paiement,

2. Instrument d'épargne

3. et instrument de valorisation.

Quelle est la meilleur monnaie en tant qu'instrument de paiement ?

Les crypto currencies ont un avantage clair sur cette dimension fondamentale de la monnaie. La technologie blockchain permet de créer un système de paiement décentralisé alternatif au système financier actuel. Le coût d'une transaction blockchain dépend de la technologie utilisée. Le bitcoin est couteux dans ce domaine. C'est surtout l'ethereum qui semble s'imposer comme écosystème le plus performant. Cela lui donne une vraie valeur d'usage et donc financière. Il est ainsi possible de refinancer le commerce dans des devises exotiques directement via le blockchain.

L'or est clairement un actif de paiement moins performant. Il y a un risque de vol et de fraude beaucoup plus important.

Le dollar reste de loin le moyen de paiement le plus efficient. Mais des crypto-currencies adossées au système financier américain seront la meilleure réponse au risque de concurrence de la Chine.

Quelle est la meilleur monnaie en tant qu'instrument d'épargne ?

L'or est la plus ancienne des monnaies et restera toujours la « monnaie ultime ». Pourtant, l'or reste un « actif barbare » selon les termes de Keynes. L'or a une valeur liée à l'inflation long terme. Le prix réel de l'or déflaté par l'inflation USA est actuellement très surévalué.



Prix de l'or depuis 100 ans. L'or nous semble sur évalué en terme prix ajusté via l'inflation

Source : Bloomberg LLP

Le dollar permet de maintenir le pouvoir d'achat d'un épargnant via l'extrême liquidité, efficience et décorrélation des marchés financiers américains. L'émergence des mega ETFs indiciels de Vanguard et Blackrock leur donne un avantage incomparable et indétrônables. Ces fonds sont devenus extrêmement attractifs en termes de méga liquidité et aussi de frais de transaction.

La notion d'épargne sur les cryptos est un grand débat quasiment idéologique. Pour les libertariens qui rêvent d'un monde financier décentralisé sans État ni lois, les cryptos sont le Graal sacré. Rien ne permet à quiconque de spolier un patrimoine en bitcoin stockée sur une clé USB type Ledger. Elle est aussi inviolable qu'un stock d'or dans un coffre d'une banque de Genève.

Mais ce discours doit être nuancé. Tout d'abord le marché du bitcoin est opaque. On peut prouver mathématiquement qu'il est manipulé et manipulable. Ce sont les fameuses « whales » (baleines), monstres financiers cachés qui ont participé au lancement du bitcoin à des cours initiaux très bas. On a aussi toute la « dark monnaie « qui a toujours favorisé les crypto, actifs financiers moins contrôlés et moins contrôlables que le dollar ou l'or.

Le problème fondamental du bitcoin est qu'il n'a aucune valeur intrinsèque en dehors de son statut de première crypto currency.

Bitcoin depuis 10 ans. Il est très difficile d'estimer la valeur et donc le prix du Bitcoin.

Source : Bloomberg LLP

Le bitcoin a de ce fait la même valeur intrinsèque que les tulipes de la bulle hollandaise au 16e siècle, ou les actions de la Compagnie des Indes de la banqueroute de Law en 1719. Dans son livre «Mania panics and crashes», Kindleberger a montré les mécanismes d'hystérie financière collective qui se mettent alors en place. Qui ne connait pas un jeune geek qui gagné puis perdu des fortunes sur le bitcoin ? Le mécanisme est souvent le même : méprisant l'orthodoxie financière qui dit que le rendement doit refléter le risque, que le prix doit refléter la valeur, ces spéculateurs investissent avec un effet de levier de 4 ou 5 fois leur mise sur un bitcoin qui a déjà une volatilité de 100% soit de loin la plus grande de tous les actifs financiers. Lors d'une consolidation du bitcoin, les positions leveragées sont automatiquement clôturées par les plateformes d'intermédiation. Les ventes forcées ainsi générées font liquider les positions sur les plus bas. Les fortunes virtuelles créées disparaissent alors comme l'air chaud d'une montgolfière.

Quelle est la meilleur monnaie en tant qu'instrument de valorisation ?

On voit difficilement comment des prix pourraient être affichés en bitcoin, une devise qui a une volatilité la plus forte de tous les actifs financiers. Ainsi, Elon Musk a ouvert la possibilité de payer les Tesla en bitcoins, mais il n'a jamais proposé de fixer le prix de vente en bitcoin.

Seule une stable currency comme l'USDC pourrait espérer jouer un tel rôle, mais là encore, ce n'est pas vraiment envisageable. Le point faible de l'USDC est que les actifs qui servent de collatéral aux émissions d'USDC ne sont pas audités par la SEC contrairement à un fonds régulé. On a de ce fait la possibilité d'un scandale financier où l'USDC décroche par rapport à sa valeur théorique du fait de rumeurs de pertes sur les placements monétaires adossés.

C'est là un problème récurrent de l'écosystème des cryptos : comme les libertariens réfutent tout contrôle de l'État, ils ouvrent la porte à des spoliations par des escrocs. La faillite de FTX en est un témoignage flagrant. FTX utilisait les actifs financiers des investisseurs de la plateforme pour spéculer en son nom propre sur des investissements de private equity, voire des financements du parti démocrate…

Quelle stratégie d'investissement ?

Les crypto actifs vont devenir un actif financier incontournable car technologiquement supérieur aux systèmes financiers des pays émergents. Pour les entreprises, ils peuvent devenir un vrai outil de financement de leur commerce là où les devises sont difficilement convertibles.

Elon Musk a convaincu Trump II de cette dimension monétaire du MAGA. Les USA ont là le moyen de projeter leur hyper puissance financière sur le monde. Ils contrent ainsi la tentative de la Chine de fédérer les BRICS dans un ordre monétaire alternatif au dollar.

Le modèle bancaire historique «legacy system» pourrait être remis en cause lors d'une éventuelle crise financière. grand écart idéologique entre le MAGA américaniste et le Plan Vert de l'Union européenne crée les conditions d'un tremblement de terre majeur via la tectonique des plaques idéologiques :

sortie d'un pays de l'UE (Pays-Bas), crise systémique sur les fond en euros, choc asymétrique sur la zone monétaire euro (dépendance disparate à la Chine ou à l'Ukraine), divergence de compétitivité entre les USA et l'Eurozone, renversement des establishments mondialistes au pouvoir depuis 30 ans, diffusion du Trumpisme en Europe, conflit croissant entre l'«Energiewende» de la Commission et la politique de compétitivité énergétique des USA.

L'Europe a transféré ce risque systémique sur les classes moyennes via des évolutions règlementaires très techniques mais très puissantes. À la suite de la crise grecque, les dépôts bancaires (limite de la garantie des dépôts à 100.00 EUR) et les obligations d'état (clauses d'actions collectives) peuvent être restructurées au bon vouloir de la BCE (qui s'est arrogée un statut protégé face à ces spoliations).

Les fonds en euro peuvent être bloqués à la vente par la Banque de France en cas de crise remettant en cause leur garantie en capital. Les contrats en unités de compte peuvent aussi être restructurés puisqu'ils ne sont pas cantonnés dans l'actif de l'assureur (contrairement à Luxembourg).

Les actifs blockchain sont difficilement spoliables et saisissables. Dès lors qu'on ne traite pas via une plateforme OTC type FTX mais directement sur la blockchain via une plateforme ethereum centralisée ou décentralisée, on limite totalement son risque à partir du moment où on transfère ensuite les actifs sur une clé Ledger (entreprise leader mondiale des coffre-fort crypto sur des clés USD).

Une telle clé USB donne alors la même protection qu'une pièce d'or. Elle est liquide dans le monde entier, ne peut pas être saisie même en cas de tsunami financier vu qu'elle peut être transférée dans un coffre dans le monde entier.

Conclusion

Le Trumpisme est une révolution idéologique majeure. Trump rassemble le Old Establishment fidèle aux valeurs des Founding Fathers de l'Indépendance Américaine (largement inspirés par la France et les pensées des Lumières). Elon Musk incarne un new establishment de la big tech qui refuse la dérive wokisante d'une autre partie de la Big Tech.

L'écosystème des crypto currencies va profiter de cette révolution idéologique. Ce sera un moyen de projeter l'hyper puissance financière américaine contre les velléités de la Chine de créer un nouvel ordre monétaire mondial des BRICs comme alternative au roi dollar. La guerre des monnaies sera peut être la dimension la plus importante et la plus complexe du MAGA («Make America Great Again») pour restaurer le leadership de l'Occident face au risque d'une bascule vers une post démocratie wokiste.

Evariste Quant Research est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche financière basée sur des solutions d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Disclaimer.

Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et leurs clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse.