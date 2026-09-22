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Vicor bondit alors que ses revenus de redevances entraînent une révision à la hausse des prévisions
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 11:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de Vicor VICR.O , fabricant de composants d'alimentation modulaires, progressent de 10 % à 245,2 dollars avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de croissance séquentielle pour le troisième trimestre , les portant à plus de 20 % contre près de 10 % auparavant

** La société précise que cette révision à la hausse reflète les redevances issues d’une licence non exclusive récemment annoncée accordée à Vertical Power Delivery (VPD)

** Quatre entreprises de premier plan ont obtenu des licences pour la technologie de systèmes d’alimentation mise au point et brevetée par Vicor – directeur général

** Les quatre sociétés de courtage attribuent toutes la recommandation “acheter” au titre; le cours cible médian s’établit à 387,50 $ – données compilées par LSEG

** Le titre a plus que doublé depuis le début de l’année, à la dernière clôture

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