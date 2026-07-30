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VICI revoit à la hausse ses prévisions de FFO pour 2026 grâce à une augmentation des revenus locatifs
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 00:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

VICI Properties VICI.N a revu à la hausse la fourchette basse de ses prévisions concernant le flux de trésorerie d'exploitation ajusté pour 2026, grâce à l'arrivée de trois nouveaux locataires au cours du trimestre, ce qui lui a permis de diversifier et d'accroître ses sources de revenus locatifs.

Au cours du trimestre, la société a conclu un bail pour le MGM Northfield Park dans l’Ohio, a acquis le portefeuille de casinos de Golden Entertainment et a planifié le réaménagement du Carambola Beach Resort, ce qui porte le nombre de ses locataires à 14, 15 et 16.

Voici quelques détails:

* VICI utilise un modèle de cession-bail, consistant à acquérir des actifs immobiliers existants pour les louer ensuite à des exploitants, ce qui se traduit souvent par une augmentation immédiate des revenus.

* Elle table désormais sur un FFO ajusté par action compris entre 2,45 et 2,47 dollars pour 2026, contre une fourchette de 2,44 à 2,47 dollars précédemment.

* Son chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à 1,06 milliard de dollars, en hausse de 5,7% par rapport à l’année dernière et supérieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 1,04 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Toutefois, le FFO trimestriel ajusté de VICI, à 62 cents par action, n’a pas atteint les estimations des analystes, qui s’élevaient à 67 cents par action

* L'action de la société a reculé de 0,5% dans les échanges après clôture.

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