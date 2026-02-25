VICI Properties prévoit pour 2026 des rentrées de fonds inférieures aux estimations en raison de la faiblesse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

VICI Properties VICI.N a prévu des fonds d'exploitation ajustés pour 2026 inférieurs aux attentes de Wall Street mercredi, alors qu'il est confronté à une faible demande dans un contexte d'incertitude macroéconomique, ce qui a entraîné une baisse de plus de 3 % de ses actions dans les échanges après les heures de bureau.

La demande pour les offres de la FPI de l'hôtellerie et du divertissement a chuté dans un environnement macroéconomique faible, les nouveaux arrivants sur le marché ajoutant à la surabondance de l'offre dans le secteur.

L'inflation ralentit la croissance du nombre de nouveaux clients, tandis que la hausse des coûts d'exploitation et l'augmentation des remises pèsent sur les marges.

La société basée à New York prévoit un résultat financier ajusté pour l'ensemble de l'année de 2,42 à 2,45 dollars par action, ce qui est inférieur aux estimations des analystes de 2,52 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

VICI utilise un modèle de cession-bail, en acquérant des actifs immobiliers existants et en les louant à des opérateurs, ce qui permet souvent une augmentation immédiate des revenus.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, VICI a déclaré un AFFO de 60 cents par action, ce qui est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 61 cents par action.

Le chiffre d'affaires total est passé à 1,01 milliard de dollars, contre 976,1 millions de dollars un an plus tôt, ce qui est conforme aux attentes.