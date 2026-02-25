VICI Properties en baisse après avoir annoncé des résultats financiers annuels inférieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de VICI Properties VICI.N , société de placement immobilier spécialisée dans les jeux, l'hôtellerie et le divertissement, ont baissé de 2,2 % à 29,57 dollars après la clôture des marchés

** Prévisions de la société s 2026 adjusted funds from operations (FFO) inférieures aux estimations en raison du ralentissement de la croissance des loyers

** Prévisions pour l'ensemble de l'année d'un FFO ajusté de 2,42 à 2,45 $ par action, en dessous des estimations de 2,52 $ par action - selon les données de LSEG

** Le FFO ajusté trimestriel est de 60 cents par action, contre une estimation de 61 cents par action

** Baisse de 2,8% du bénéfice par action du 4ème trimestre à 0,57 $ en raison de la modification de la provision CECL

** En 2025, l'action VICI a chuté de 4%