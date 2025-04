Vicat: stabilité du CA en organique au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Vicat affiche un chiffre d'affaires de 886 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, stable (-0,2%) à périmètre et change constants et en baisse de 2,7% en base publiée, fortement impacté par l'évolution défavorable des taux de change (-3,3%).



L'activité du groupe de matériaux de construction a bénéficié de la résilience de la France, de la bonne performance de l'Europe et d'une poursuite de la dynamique en Egypte, alors que le ralentissement en Inde et en Afrique a pesé.



Pour l'ensemble de 2025, Vicat confirme ses objectifs d'une croissance du chiffre d'affaires à périmètre et change constants, d'une croissance de l'EBITDA 'low single digit' et d'un levier financier (dette nette/EBITDA) de 1,3 fois à fin 2025.





