Vicat recule malgré des résultats en hausse

(AOF) - Vicat (-3,85% à 33,70 euros) recule après la présentation de ses résultats semestriels. Le groupe spécialiste des matériaux de construction minéraux et biosourcés affiche pourtant des performances en progression, avec un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 4,8% à 1,93 milliard d’euros et un résultat net part du groupe en hausse de 10,2% à 104 millions d’euros. Le groupe vise une progression de l’Ebitda 2024 comprise entre 3% et 8% , après une hausse de 15,6% au premier semestre.

Le PDG Guy Sidos précise que les 3 priorités du groupe restent de restaurer le taux de marge "à des niveaux supérieurs à 2021", de réduire la dette nette conformément à son objectif de désendettement 2025 avec une dette à fin 2024 ramenée "à un niveau inférieur à fin 2023", et d'exécuter sa feuille de route climat en promouvant sa gamme de ciments et de bétons décarbonés.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Matériaux de construction

Manque de visibilité

L'Union Nationale des Industries de carrière et de matériaux de construction (Unicem) indique que, après un premier repli au deuxième trimestre, l'activité continue de se dégrader au troisième trimestre et enregistre une baisse autant sur les granulats (-1,3%) que sur le béton prêt à l'emploi (-0,9%). Sur les neuf premiers mois de l'année, le recul était de 2% pour l'ensemble de l'activité matériaux. Seules les tuiles et les briques parviennent à afficher de légères hausses d'activité.

Les perspectives générales se dégradent et les difficultés de recrutement ainsi que la hausse des coûts sont les principales sources d'inquiétude. Par ailleurs, l'Unicem souligne les difficultés de mise en œuvre des chantiers. La production de matériaux pourrait reculer cette année de 3% pour le béton prêt à l'emploi (BPE) et de 4% pour les granulats.