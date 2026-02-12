Vicat obtient une subvention GPID pour son projet VAIA
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 13:58
Le groupe de matériaux de construction explique que son projet VAIA vise à capturer puis séquestrer 1,2 million de tonnes de CO2 par an sur la cimenterie de Montalieu-Vercieu, la plus importante de France.
"Il permet également la création d'une chaîne de valeur unique, point d'ancrage initial dans la vallée du Rhône d'une filière complète de capture, transport, utilisation et liquéfaction pour le stockage de CO2", précise-t-il en outre.
La subvention GPID s'inscrit dans le cadre des Grands Plans d'Investissement portés par le gouvernement français pour accélérer la transition écologique et industrielle du pays, en soutenant des projets innovants et structurants.
Après la sélection du projet par le programme européen Innovation Fund en novembre 2025, cette subvention marque une étape clé dans le développement du projet VAIA. Les études se poursuivent et la décision finale d'investissement est prévue pour 2027.
