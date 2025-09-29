 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
VICAT : Les cours progressent toujours
29/09/2025

CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 72,40 € et 74,50 €. La tendance serait invalidée sous le support à 35,80 €.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 62,50 € et 72,40 €. La tendance serait invalidée sous le support à 47,25 €.


Dernier cours : 61.1
Support : 54.3 / 50.6
Resistance : 62.5 / 72.4
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

Valeurs associées

VICAT
61,100 EUR Euronext Paris +2,17%
