Bourses : Deutsche Börse rachète Allfunds, en phase avec les priorités de Merz

( AFP / DANIEL ROLAND )

Deutsche Börse va acquérir la plateforme de fonds d'investissements Allfunds pour 5,3 milliards d'euros, confortant sa position de groupe intégré au service des marchés financiers européens, dans la lignée des priorités affichées par le chancelier Merz.

L'opérateur boursier allemand est parvenu à un accord pour racheter Allfunds au prix de 8,80 euros par action, le même prix affiché au moment de lancer une offre non contraignante en novembre, selon un communiqué publié mercredi soir.

Si l'opération aboutit, il s'agira du plus gros rachat de l'histoire de Deutsche Börse, au-dessus de l'acquisition du fournisseur danois de logiciels financiers SimCorp en 2023.

Elle répond à la volonté du chancelier Friedrich Merz, réaffirmée jeudi au forum économique de Davos, de bâtir un marché financier européen performant et attractif : "Nos champions européens (...) doivent pouvoir croître, se financer et s'introduire en Bourse en Europe" au lieu de rester dépendants de places financières étrangères, a martelé le dirigeant allemand.

Deutsche Börse réussit là où son rival boursier paneuropéen Euronext - qui gère les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin, Oslo et Milan - avait jeté l'éponge en 2023. A l'époque, Euronext avait lancé une offre indicative de rachat d'Allfunds, valorisée 5,5 milliards d'euros, avant de se rétracter.

Dans le détail, l'offre du groupe d'Eschborn (ouest) comprend 6 euros en numéraire par action Allfunds, 0,0122 action Deutsche Börse pour chaque action Allfunds, ainsi qu'un dividende en numéraire pouvant atteindre 0,20 euro par action Allfunds, qui sera versé en mai.

Basée au Royaume-Uni et cotée à la Bourse d'Amsterdam, la plateforme Allfunds met en relation les institutions financières et fournit des solutions numériques aux fonds d'investissements.

Son acquisition "constitue la prochaine étape dans l'évolution de Deutsche Börse Group en tant que champion européen des infrastructures critiques de marché financier", de l'ordre de bourse jusqu'au règlement final, a souligné son patron Stephan Leithner.

Les deux grands actionnaires d'Allfunds, la société de capital-investissement Hellman & Friedman et la banque française BNP Paribas, détenant ensemble 49% des actions, se sont engagés à soutenir l'offre d'acquisition.

Celle-ci devra recevoir l'approbation de 75% du capital de la cible pour aboutir.

En réaction à ces annonces, le titre Deutsche Börse prenait plus de 3% à Francfort jeudi vers 10H00 GMT, dans un indice Dax en hausse de 1,46%.