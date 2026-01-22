FACC, un sous-traitant aéronautique autrichien à découvrir…

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

Fabrication d'un winglet dans une des usines du groupe (crédit : FACC Bartsch)

La performance des actions du secteur de la défense a été volatile depuis plusieurs semaines. Après une phase de très forte hausse en première partie de l'année 2025, les cours des actions du secteur se sont stabilisés, voire ont parfois fortement corrigé au gré des développements géopolitique mondiaux et des rumeurs de paix ou de guerre....En ce début d'année 2026, le secteur aéronautique – défense a fortement rebondi en Bourse. Les sociétés de petite et moyenne taille nous semblent toujours dignes d'intérêt, et notamment les sous-traitants du secteur de l'aéronautique, qui sont très nombreux des deux côtés de l'Atlantique. Il est difficile de connaitre précisément l'impact exact de la nouvelle donne géopolitique et de l'effort de réarmement européen sur leur activité, mais nous pouvons dire avec certitude qu'il sera significatif et durable.

Dans ce contexte, nous portons particulièrement notre attention sur FACC.

FACC est groupe autrichien spécialisé à l'origine dans les équipements de ski, s'est développé dans l'aéronautique. Il figure aujourd'hui parmi les principaux fabricants mondiaux de composants et de systèmes aéronautiques avancés, dédiés aux industries aérospatiales. Le CA de 884m€ se répartit comme suit (par activité) :

fabrication de structures primaires et secondaires d'avions (42,9%) : empennages, fuselages et composants légers pour les ailes ;

conception et fabrication d'intérieurs de cabine (35,5) : compartiments de rangement supérieurs, équipements d'aménagement intérieur (notamment sièges, portes de séparation, systèmes d'affichage, systèmes de divertissement multimédia à bord et systèmes de revêtement de surfaces), etc. ;

fabrication de composants de moteurs et de nacelles (21,6%).

Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de composants aéronautiques (89,6%) et de services (services d'ingénierie, de réparation, de remise à neuf et de remplacement ; 10,4%).

Le groupe dispose de 13 sites de production dans le monde, emploie 3 850 personnes dans 50 pays et dispose d'un carnet de commande de 6 Mds$.

La répartition géographique du CA est la suivante : Autriche (0,3%), Allemagne (49%), Etats-Unis (24,2%), Canada (10,8%) et autres (15,7%). (Source : Boursorama).

Le groupe nous semble attractif pour 4 raisons :

1/ Le retard des cours sur les bénéfices est significatif, et demeure consistant même après la forte surperformance boursière de l'année 2025. La baisse de régime actuelle constitue une bonne opportunité.

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

2/ Les perspectives de croissance sont très favorables, et ont été revues en forte hausse au cours des derniers mois. Cela renforce la dynamique fondamentale du dossier, qui est quasiment explosive avec une hausse de 94% des bénéfices en 2026 et encore 44% en 2027.

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Cours de FACC et signal stratégique Phiadvisor Valquant depuis 2 ans

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Par Eric Galiegue, associé de PhiAdvisor Valquant et Rainier Brunet-Guilly, co-fondateur et associé d'AllStrat

L'un est un analyste reconnu sur les marchés cotés. Le second est stratège financier au cœur du non-coté.